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Saul Coco "parlerà italiano" anche con la Guinea Equatoriale

1 sconfitta, 1 pareggio e 1 vittoria nelle ultime tre gare disputate da Saul Coco con la propria nazionale. La Guinea Equatoriale nella sosta della scorsa stagione a marzo e ad inizio giugno è sceso in campo per le amichevoli nazionali contro Comoros, Madagascar e Kyrgyzstan. Ora il classe '99 è atteso dai primi match del girone di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa. Il difensore del Toro dopo Ignazio Abate troverà un altro allenatore italiano a guidarlo: è ora stato convocato infatti dal nuovo ct Vincenzo Alberto Annese e si prepara ora a dare il suo contributo per cercare di iniziare con i migliori presupposti il percorso che potrebbe portare la nazionale equatoguineana alla sua sesta partecipazione nella competizione.

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