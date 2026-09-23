Si è già allenato con la prima squadra e ora è il motore della mediana del Toro Under 18 di Leardi. In granata da tre anni Youssef Boulifi, classe 2009, ha sorpreso tantissimo, dimostrandosi capace anche di bruciare delle tappe e giocare con l'Under 18 già nella stagione passata. Vediamo allora nel dettaglio la scheda del giocatore, le caratteristiche tecniche, il suo trascorso e la scelta del granata.

Il quadro tecnico: chi è Boulifi in campo?

Il Toro, gli allenamenti con Baroni e la Nazionale

, Youssef Boulifi, fa dellala sua arma migliore. Un centrocampista moderno, tecnico, intelligente e con tanto tanto cuore. Per caratteristiche, con le dovute proporzioni, è stato paragonato a Jude Bellingham. Ha, è alto 1,89,, uncon i polmoni sia per inserirsi che per tornare a difendere. Ama sicuramente più la fase offensiva, l'anno scorso in Under 17 è stato il terzo miglior marcatore della squadra con 4 reti, in poco più di mille minuti. Grazie alla sua falcata, al suo fisico e alla sua visione di gioco i suoi inserimenti sono spesso letali, cosa che aveva capito benissimo Rebuffi, il tecnico dell'Under 17 che lo ha subito messo al centro del progetto nel suo ruolo preferito, la mezzala destra. Quest'anno invece gli viene chiesto qualcosa di diverso, Boulifi è in mediana nel 4-2-3-1 al fianco di Mukerjee. Lui senza paura ha risposto presente con. Giocare da mediano può aiutarlo a completarsi ancor di più diventando ancora più incisivo in fase di interdizione. Tutto questo senza rinunciare ai suoi inserimenti, accanto a lui, infatti, c'è Mukerjee,. Il numero quattro del Toro è un centrocampista difensivo solidissimo e Boulifi sa che avendo lui al suo fianco può anche permettersi di avanzare di qualche metro avendo le spalle sempre coperte.Dopo un passato in bianconero da bambino, Boulifi rimane folgorato dall'animo dei granata che, nei derby, danno tutto e di più dentro al campo anche quando partono sfavoriti. E' così che dopo una parentesi all'Alessandria, Boulifi. Dall'Under 16 ad adesso è sempre rimasto un pilastro del centrocampo del Toro e tutti gli allenatori delle squadre più grandi hanno sempre messo gli occhi su di lui. Ne è un esempio l'anno scorso dove il centrocampista italo-tunisino è stato spesso chiamato a giocare con i 2008. Addirittura Boulifi è arrivato ad allenarsi in prima squadra lo scorso gennaio, per una settimana:. Ovviamente un prospetto come lui è anche stato più volte chiamato in Nazionale a livello giovanile. La sua esperienza internazionale inizia in Italia, poi ha scelto di vestire anche la maglia della Tunisia. Il futuro è da scrivere, ma una cosa è certa: gode di grande considerazione sia tra gli azzurrini che nella selezione nordafricana. E anche in granata avrà la possibilità di mettersi in mostra.