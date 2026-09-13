Pokerissimo al Robaldo per l'Under 18, è 5-0 contro il Milan (qui il commento della gara). Un risultato roboante che conferma quel che la squadra di leardi aveva fatto di buono fino ad adesso. E, anzi, rilancia i torelli dopo la sconfitta nella capitale contro la Lazio per 3-2. Ecco la top 5 della gara.

Moraglio 8.5

Mukerjee 8

Boulifi 7.5

Antonelli 7.5

Gestisce bene ogni pallone che gli arriva, sa sempre a chi darla e quando. Non solo a chi darla, anche quando riceverla, come in occasione del gol quando si abbassa, si gira, punta e calcia. Tra le linee è stato una continua spina nel fianco della difesa rossonera conducendo un sacco di palloni, recuperando falli, e inventando per sé stesso o per altri. Migliore in campo.Senso della posizione che neanche Google Maps. E' sempre nel punto giusto per fermare l'azione del Milan, numero indecifrabile di palloni recuperati. Gioca come un professionista, sa quando velocizzare, se rallentare, se deve far fallo, sa tutto, a questo aggiunge grande qualità in impostazione. E a chilometri percorsi? Un motorino, non si è fermato fino all'ultimo secondo quando è uscito dal campo e anche quello l'ha fatto correndo.Partita strepitosa, solidissimo a centrocampo. Anche per lui tantissimi chilometri percorsi, ma non solo questo, duelli vinti, palloni recuperati, azioni rilanciate, contrasti. Insieme con Mukerjee formano una coppia completissima che ha praticamente vinto la partita, o comunque ha sicuramente vinto lì, in mediana.Incredibile come cresca minuto dopo minuto. Primo tempo e inizio del secondo impeccabili, bloccato, attento in difesa ma anche capace di aiutare la manovra dando ampiezza a Malidor. Dal 3-0 in poi ha come ricaricato le batterie e ha rincominciato da 0. Con le libertà in più concesse dal risultato si è sentito in dovere di giocare a tutto campo e ha corso più di quanto non avesse fatto prima. Sfortunato sulla traversa, ma se continua così il Toro ha un cavallo a tutta fascia che difende come un centrale.

Moise Antonelli

Piano 7

Pragmatico, non ama il rischio e non ha paura di spazzare, se può però costruisce dal basso. Oltre al gol c'è tanto altro, in area domina allontanando tantissimi palloni e anche fuori sono tantissime le letture. E' qui in rappresentanza anche del compagno di reparto Pierro con il quale oggi hanno composto una difesa dinamica, attenta e precisa.