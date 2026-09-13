Sono ore di vigilia per il Torino che domani, lunedì 14 settembre, scenderà in campo in casa contro la Roma per il match valevole per la quarta giornata di campionato. Come di consueto, Ignazio Abate interviene in conferenza stampa per presentare l'incontro. L'obiettivo è dare continuità di prestazione a quanto visto a Firenze contro un avversario sulla carta proibitivo. Di seguito tutte le sue risposte alle domande dei numerosi giornalisti presenti oggi nella sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino.

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14.45 Si attende l'arrivo di Abate.

14.57 Arrivato Abate, via alle domande.

Dopo la vittoria di Firenze, che significato assume la partita con la Roma?

"E' un bel banco di prova. Dobbiamo pensare a noi stessi. Il lavoro è molto lungo. La vittoria di Firenze ci ha dato consapevolezza in più e la dimostrazione che i ragazzi credono in quello che fanno. Ma abbiamo ancora da migliorare. Domani affrontiamo una squadra forte che ha grandi individualità. Siamo pronti dopo una bella settimana".

Com'è il bollettino degli infortunati? A che punto l'inserimento dei nuovi?

"Il processo d'integrazione procede bene. La maggior parte non ha fatto la preparazione e hanno aumentato il livello delle conoscenze e della tenuta fisica. Coco è recuperato. Si è fermato Adams per un problema all'adduttore. Simeone è in dubbio per un problema alla schiena".

E' meglio affrontare la Roma con la difesa a 3 o a 4?

"Lavoriamo su dei principi. Ormai contano poco i numeri. Ci vorrà una fase difensiva di alto livello a partire dagli attaccanti, la rabbia di non prendere gol. Andare avanti sui segnali positivi". +

Cosa cambia in attacco?

"Abbiamo altri due attaccanti in rosa. Si potrà partire anche senza attaccanti. Aspetteremo ancora domani mattina per capire come sta Simeone"

Come sta Zapata?

"Zapata ha fatto tutta la settimana al completo, l'ha fatta in modo importante. Il ginocchio ci ha dato risposte positive".

Cosa la colpisce di Gasperini

“E’ stato un rivoluzionario del calcio moderno. E’ molto verticale. Invade l’area con tanti uomini. La carriera parla per lui. Per noi non è un esame di maturità. E’ semplicemente lo step di un percorso. Una tappa difficile per noi, ma anche noi abbiamo le nostre armi e le nostre qualità”

Quanto è importante trovare la versione migliore di Vlasic e Simeone?

“L’anno dei mondiali è sempre molto particolare. Il dispendio psicofisico è stato altissimo. Nikola è un grande professionista e si è presentato nelle migliori condizioni. Ha firenze ha fatto un’ottima partita e sono molto positivo che contunuerà migliorare. Simeone ha fatto un ritiro di livello assoluto. Lo vedo veramente bene e speriamo di recuperarlo per domani”.

Rodriguez lo vedremo in campo?

“Può essere, ha fatto tutta la settimana al completo. Allenarsi da soli è una cosa, prendere ritmo con la squadra è un’altra. Sicuramente qualche minuto ce l’ha e anche di grande esperienza e qualità”

Luongo stamattina era con la Primavera. Starà ancora con voi?

“Assolutamente sia lui che Carrascosa. Poi i ragazzi hanno bisogno di giocare”.