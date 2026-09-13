Dopo un convincente esordio al Robaldo contro il Cagliari, i torelli si erano fermati nella capitale in casa della Lazio per 3-2. Oggi, quindi, la voglia di rifarsi e poter tornare a guardare in alto in classifica era tanta. Dall'altro lato, però, il Milan ha iniziato il campionato con grosse difficoltà, due sconfitte e l'ultima per 0-3 in casa col Verona. Anche la voglia di rivalsa del Milan era, quindi, tanta. Ai rossoneri però non è bastata. Il Torino ha dimostrato di avere più qualità, concretezza e ritmo tre fattori su cui si basa la squadra di Leardi e che oggi hanno portato al successo.

Le scelte: Leardi tra conferme e novità

Tante conferme ma anche qualche novità per Leardi. Tra i confermati innanzitutto c'è il modulo, 4-2-3-1, e poi i pali dove viene scelto ancora Boerleider. Davanti a lui di nuovo Piano, con tanto di fascia al braccio, e per la prima volta da titolare Pierro. Sulle fasce, i terzini sono il solito Antonelli sulla destra e dall'altra parte questa volta viene scelto Befani. Mukerjee voluto ancora davanti alla difesa affianco a Boufli per dare dinamismo in mediana. Trequarti che non può fare a meno di Malidor a destra, il ritorno dal 1' di Moraglio in mezzo ad agire tra le linee e Materazzi a sinistra con il compito di aiutare anche in fase difensiva. Struttura che serve a sostenere di nuovo Russo come unica punta.

Il primo tempo: i granata sono belli e cinici

Il secondo tempo: il Toro dilaga

Il tabellino

Si inizia con grande equilibrio. I granata vanno a comporre il loro 4-2-3-1 che diventa 4-4-2 in fase di non possesso con Moraglio che va ad allinearsi a Russo. Nei primi dieci minuti c'è tanta concentrazione e una piccola occasione per parte, ma subito dopo i torelli fanno salire i giri. I granata guadagnano territorio e riescono spesso nella riaggressione alta rivelandosi pericolosi e trovando anche la pericolosità. Al 18', infatti, Moraglio si libera tra le linee, salta un uomo e calcia dal limite, Faccioli si allunga e mette in angolo. Dopo il cooling break il Toro rientra con un po' più di calma, ma poi si riprende. La partita da qui prende intensità e si combatte tanto a centrocampo, dove la mediana granata risponde benissimo con Boufli e Mukerjee che coprono tutto.Passano pochi minuti e il Toro raddoppia subito,Il primo tempo volge al termine, Toro "pragmatico" bene il lavoro sporco a centrocampo e altrettanto bene quando bisogna concretizzare.Inizia la seconda frazione e mentre il Milan cambia Leandri riparte con gli stessi undici del primo tempo soddisfatto di quello che hanno fatto fin ora. I rossoneri entrano con tanta voglia di fare ma i torelli non solo contengono, sono anche pericolosi. Al 53' Moraglio fa una giocata delle sue e i granata conquistano una punizione circa ai 35 metri.. I granata non smettono di pressare e. Con il quarto gol il toro trova tanta tranquillità in più che per un attimo sembra quasi superficialità con i torelli che sbagliano un paio di volte in costruzione regalando palloni interessanti al Milan. Man mano, però, i nuovi entrano in partita e il Toro si rialza con le giocate di Soye, Nebbia e Juhasz. Dapprima, al 63', Antonelli, che era rimasto difensivo per tutta la partita, si prende la licenza di sganciarsi e anche quella di tirare direttamente dalla sua fascia, la conclusione parte bene ma un filo alta, perché infatti si stamperà sulla traversa. Non è finita qui, i granata scarichi di mente continuano a spingere mettendo alle corde i rossoneri. I subentrati fanno quello che vogliono e al 77' direttamente da rimessa laterale la palla arriva a Juhasz che si inventa una conclusione di potenza dai venti metri, lo ferma solo il palo.. Nel finale ancora altre azioni per i granata che vanno vicino al gol ancora altre due volte in cui Faccioli si supera prima contro Black e poi su Pagliano. Al 93' Soye, entrato benissimo, continua a far ciò che vuole, salta un uomo entra in aerea e cade strattonato, rigore Toro. Dal discetto si presenta proprio lui e sceglie un cucchiaio centrale, Faccioli capisce tutto e para facilmente. Finisce con questa nota amara una partita stradominata dai granata, che hanno creato per far anche più dei gol fatti.

Marcatori: 37' Moraglio (T), 41' Piano (T), 53' Pierro (T), 63' Russo (T), 85' Juhasz (T)

TORINO (4-2-3-1): Boerleider; Antonelli, Pierro, Piano (54' Burg) , Befani (54' Cai); Mukerjee (60' Cigaina), Boulifi (70' Pagliano); Malidor (60' Nebbia), Moraglio (60' Soye) , Materazzi (54' Juhasz); Russo (60' Black). A disposizione: Goralczyk. Allenatore: Leardi.

MILAN (4-3-3): Faccioli, Zangrillo (89' Kharkevych), Di Marco (63' Carminati), Babaj (40' Carbone), Kurbegovic, Mbaye (46' Mercogliano), Agresta, Seye (46' Esposti), Avogadro (54' Rusu), Jadid, Borsa. A dsposizione: Bianchi, Carbone, Di Nella. Allenatore: Antonelli

Ammoniti: 18' Piano (T), 32' Babaj (M), 45' Avogadro (M), 53' Carbone (M), 78' Zangrillo (M), 80' Burg (T), 82' Pierro (T)