Un esame di maturità che fa tremare i polsi, ma anche un test fondamentale per misurare il livello di crescita del gruppo. La sfida dell’Olimpico Grande Torino tra il Torino e la Roma di Gian Piero Gasperini porta con sé un carico di attese e interrogativi, alimentati sia dalle fatiche del campo sia dalle scelte tattiche di mister Abate. Ma come vive la piazza granata la vigilia di questa delicata sfida? A misurare l'umore e le aspettative dei tifosi è stato il classico sondaggio promosso dalla nostra redazione, che ha chiesto ai lettori di sbilanciarsi sul pronostico e sulle sensazioni verso il posticipo.

I risultati del sondaggio: il 45% "vede" la sconfitta

Dalle risposte raccolte emerge una fotografia chiara: nel popolo granata prevalgono la prudenza e un marcato realismo. L'ostacolo giallorosso viene percepito come particolarmente alto, complice anche l'impatto e la caratura tecnica della formazione guidata da Gasperini. Analizzando i numeri, la quota maggioritaria (il 45%) non nasconde lo scetticismo ed è convinta che la gara contro i capitolini sia destinata ad una sconfitta, vista la caratura e la qualità dell'avversario. Il 31% (187 voti) opta per un pareggio. Rimane tuttavia una fetta di ottimisti pari al 24%, che crede nel colpo grosso. Un quarto dei votanti confida dunque nella capacità di reazione della squadra di Abate, auspicando che la spinta del pubblico casalingo e la voglia di dare continuità alle buone prestazioni viste di recente possano ribaltare i pronostici della vigilia.