Alla vigilia del delicato impegno casalingo contro la Roma, in casa Torino scatta l’allarme nel reparto avanzato. Le indicazioni arrivate dalla conferenza stampa pre partita del tecnico Ignazio Abate dipingono un quadro a dir poco complesso, trasformando le scelte offensive in una vera e propria corsa ad ostacoli tra infortuni dell'ultimo minuto e recuperi da gestire con estrema cautela.

Torino, forfait Adams contro la Roma: su Simeone…

Torino, ora tocca a Zapata: Abate punta su di lui contro la Roma

L'inconveniente più pesante riguarda Chefermato ai box da un problema fisico. È stato lo stesso Abate ad annunciarlo chiaramente senza troppi giri di parole: "Si è fermato Adams per un problema all'adduttore". La sua assenza lascia la squadra orfana di una pedina fondamentale per dinamismo e peso specifico, costringendo lo staff a ridisegnare i piani. A complicare ulteriormente la situazione c'è il quadro clinico di Giovanni. Il Cholito resta fortemente in dubbio e la sua presenza verrà decisa soltanto in extremis: "Simeone è in dubbio per un problema alla schiena", ha puntualizzato l'allenatore, aggiungendo poi con pragmatismo: "Vediamo, aspettiamo domattina per capire come starà Simeone".In questo scenario di emergenza, l'attacco granata rischia di gravare interamente sulle spalle — e soprattutto sul ginocchio — di Duván. Il capitano è pronto a caricarsi la squadra sulle spalle essendo l'unica pedina disponibile nel reparto avanzato. Le parole di Abate sul bomber hanno rassicurato sulle condizioni del colombiano: "Ha fatto tutta la settimana bene, il ginocchio ha dato risposte positive". Zapata stringerà dunque i denti per partire titolare e guidare l’offensiva granata. Tuttavia, il tecnico non si scompone di fronte alle avversità: "Faremo valutazioni. Abbiamo altri due attaccanti in rosa, o magari partiamo senza attaccanti. Abbiamo alternative, faremo di necessità virtù". Tra certezze ritrovate al ginocchio e acciacchi di formazione, il Toro si affida al suo capitano per superare l'ostacolo Roma.