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Come si può spiegare il dato?

La domanda sorge spontanea quando si osservano le rose del Torino degli ultimi anni: come si fa a essere fedeli a questa società con la politica adottata dalla stessa? I dati sono incontrovertibili. Il roster attuale è il secondo meno fedele dell'intera Serie A. Spieghiamoci meglio. Con "fedele" si intende la permanenza media dei giocatori che si trovano allo stato odierno in rosa. Come evidenzia la classifica stilata da Transfermarkt, il Torino è penultimo con una media incredibilmente irrisoria: 322 giorni, meno di un anno solare. Soltanto un'altra squadra ha una media inferiore (il neopromosso Venezia, 309 giorni). Tutte le altre 18 compagini della Serie A stanno sopra l'anno solare, cinque sopra i due anni solari, una sopra i tre (l'Inter). Come si può spiegare questo dato? Vi proponiamo la nostra analisi.

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