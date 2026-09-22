Sono trascorse le prime cinque giornate di campionato e adesso ci sarà la pausa lunga, uno stop di tre settimane dal campionato di Serie A, tanti giocatori andranno in Nazionale, altri rimarranno al Filadelfia con il tecnico. Vediamo il confronto di questa prima parte con l'anno scorso mettendo da un lato le prime cinque giornate della stagione 2025/2026 con Baroni in panchina e dall'altro le prime cinque gare di questo avvio di stagione con Ignazio Abate.

Abate-Baroni, il confronto dopo le prime cinque, il Toro non è cambiato di un punto

Abate-Baroni, il confronto dopo le prime cinque, altri dati differenti

Il bilancio

Il confronto dei punti dopo le prime cinque giornate tra Abate e Baroni èSi è parlato tanto di come il Toro di Abate dovesse essere più imprevedibile, più "acrobata", ma al momento almeno in classifica la stagione procede esattamente come quella di Baroni. Dove stanno delle differenze, se ci sono? La quinta giornata 2025/2026 il Torino la giocò contro il Parma, il 29 settembre 2025, e ne uscì sconfitto per 2-1, doppietta del solito Pellegrino. Cosa cambia? La data infatti con il cambio regolamento Abate non ha ancora goduto della sosta, cosa che Baroni alla quinta giornata aveva già avuto. Si sa la sosta è un momento in cui si recuperano giocatori, si lavora con la squadra e ci si rischiariscono le idee, e Abate la pausa Nazionali non l'ha ancora avuta.I granata di Abate segnano di più e subiscono di meno. Dopo le prime cinque giornate il Toro di Baroni aveva segnato appena 2 gol e ne aveva subiti addirittura 10, peggior difesa del campionato insieme al Lecce.. Su questo, dunque, dati molto più equilibrati per Abate. Hanno già squadre incontrate in comune? Si, Roma e Fiorentina. Baroni aveva sbancato l'Olimpico, 0-1 gol di Simeone, e pareggiato in casa per 0-0 con la viola. Abate ha dovuto, invece, cedere in casa a una Roma arrembante, ma è riuscito a battere la Fiorentina al Franchi per 1-2. Ancora un'altra differenza non trascurabile,. Entrambi gli allenatori, dopo aver superato i trentaduesimi, hanno incontrato una neopromossa in casa ai sedicesimi.continuando il proprio percorso, mentre Abate è caduto contro il Monza di Juric senza neanche tirare in porta.Ne esce un, con dati che vanno a favore di uno e dati che vanno a favore di un altro. Sicuramente il fatto di non aver avuto ancora a disposizione una sosta è stato uno svantaggio per Abate, che dalla sua ha anche dati di maggior equilibrio sui gol, più fatti e meno subiti. L'ex tecnico granata, Baroni, però era riuscito a vincere con il Pisa in Coppa Italia portando avanti un percorso che si fermerà solo ai quarti contro l'Inter. Per ora Abate ha fatto come il successore, serve altro tempo per tirare somme più approfondite.