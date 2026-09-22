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PAROLA AL MISTER

Una sola vittoria, un solo pareggio, tre sconfitte. I granata danno il benvenuto alla sosta con quattro punti e molte situazioni da analizzare. Lo facciamo, come sempre, insieme a Serino Rampanti nella rubrica “Parola al Mister”. L’analisi della gara tra Torino e Bologna e alcuni errori da segnalare. Tanti i temi che abbiamo approfondito insieme all’ex giocatore e allenatore del Torino.

Mister, che sensazioni le ha dato il Torino a Bologna? “Mi sembra che il risultato sia andato bene. Il Torino ha fatto solamente due tiri in porta, questo va detto. È stata una partita che il Torino avrebbe potuto perdere, come avrebbe potuto anche vincere alla fine, se ci fosse stato meno egoismo da parte di Oristanio, nel non passare una palla determinante quasi a fine partita. Lì c’è stato egoismo e mi è spiaciuto. Avrebbe dovuto passarla al compagno libero a sinistra e sarebbe stato sicuramente gol”.

Detto che poi ci sarebbe dovuto essere anche un rigore. “Sì, il calcio di rigore che non è stato dato. Come tutti sto vedendo che il Var non esiste più in pratica”.

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