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L'ADDIO CON D'AVERSA

L'estate è giunta al termine e tra poche ore ci sarà l'equinozio d'autunno, ciò significherà la fine di una stagione che in casa Torino è stata caratterizzata da numerose novità e momenti importanti per quello che è il gruppo granata odierno. Dalle scelte di mercato all'avvicendamento in panchina, per il Toro è stata un'estate con dei momenti significativi ma anche un avvio di campionato da dimenticare. Il mese di giugno è stato molto importante per la dirigenza del Torino soprattutto per la scelta del nuovo allenatore. Dopo alcune settimane di riflessioni, Cairo e Petrachi hanno ufficialmente annunciato l'addio di Roberto D'Aversa il 12 giugno. L'allenatore ex Parma e Sampdoria è ancora oggi in attesa di una chiamata da una nuova società: trovare una panchina però non dovrebbe essere molto complicato grazie all'ottimo lavoro svolto sulla panchina granata con una comoda salvezza che non era per nulla scontata al momento del suo arrivo all'ombra della Mole.

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