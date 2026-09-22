Da Tonica in Under 21 fino al neo arrivato Benaj in Under 17: la sosta dei giovani granata
Oltre ad Andrea Luongo, sono altri sei i giovani granata convocati dalle proprie nazionali per la prima sosta della stagione. Da Tonica in Under 21 fino a Benaj in Under 17, ecco la lista completa e il racconto di tutti gli impegni.
Tonica riceve la chiamata della Moldavia per le ultime gare di qualificazione agli Europei U21
Daniel Tonica lascia Torino per rispondere alla chiamata della Moldavia e aggregarsi tra le fila dell'Under 21. Il difensore centrale, diciannove anni compiuti due mesi fa, raggiunge quindi la categoria da sottoleva. Non una novità per Tonica, che lo scorso marzo a diciotto anni aveva anche disputato la prima partita in nazionale maggiore esordendo in amichevole contro la Lituania. In questa sosta sono tre le partite che il giocatore granata dovrà affrontare. La prima è un'amichevole preparatoria con i connazionali del Real Sireti venerdì, poi sarà tempo di pensare alle sfide ufficiali. Tonica infatti è atteso in campo per il doppio impegno valido per le qualificazioni agli Europei U21 del 2027: la sfida ad Andorra di venerdì 2 ottobre e quella al Kazakistan di martedì 6 ottobre. Sono due gare in cui la Moldavia ambisce a fare punti: con Andorra e Kazakistan sulla carta c'è equilibrio. La qualificazione è ormai impossibile con l'Inghilterra che ha preso il largo in vetta e la Slovacchia, seconda, a distanza non colmabile. Resta la voglia di continuare a costruire e di fare bene.
Under 19, Cereser e Ballanti raggiungono Luongo in maglia azzurra per il torneo in Croazia
Non solo Andrea Luongo, l'Italia Under 19 pesca altri due profili dal Torino per il primo impegno della stagione: un torneo amichevole in Croazia con i padroni di casa, Turchia e Francia. Il ct Massimiliano Favo, promosso dalla selezione Under 18, ha deciso di portare con sé anche Francesco Cereser e Andrea Ballanti. Il portiere granata, considerata anche l'indisponibilità di Alessandro Longoni, avrà ancor più modo di mettersi in mostra. Il centrocampista granata andrà a fare gruppo con Luongo nella mediana azzurra, dove con le rotazioni potrà anche lui farsi vedere. L'Italia scenderà in campo per l'esordio nel torneo con la Francia, in programma venerdì alle 15.30. Gli ultimi due impegni si terranno la settimana successiva: lunedì 28 settembre c'è la gara contro la Turchia, giovedì 1 ottobre quella contro la Turchia (entrambe alle 15.30).
Under 18, Gaffurini e Juhasz l'uno contro l'altro in Croazia
Sono due i torelli chiamati per vestire la maglia della selezione Under 18. Entrambi raggiungeranno lo stesso posto, la Croazia, dove sono attesi per una serie di quattro test match internazionali. Il primo è Davide Gaffurini, chiamato dall'Italia. Il suo percorso e quello degli azzurrini inizierà a Samobor, dove sabato si avrà luogo la sfida contro il Cile e martedì prossima quella contro la Danimarca all'ora di pranzo. Gli ultimi due test match saranno invece a inizio ottobre: venerdì 2 l'Italia se la vedrà con l'Arabia Saudita, mentre lunedì 5 ci sarà l'ultimo incontro con l'Ungheria. Proprio in occasione dell'ultima sfida avverrà il derby granata con Martin Juhasz, centrocampista. Per il classe 2009, la sfida agli azzurri arriverà dopo le gare con Qatar e Algeria (29 settembre e 2 ottobre), sarà il test più sentito con un piccolo sapore di derby a tinte tutte granata.
Under 17, Benaj unico dei nuovi arrivati con la chiamata in nazionaleC'è uno degli ultimi arrivati in casa granata nella lista di chi partirà per raggiungere la propria nazionale. È Laurin Benaj, classe 2010, arrivato in estate dal Nk Maribor a titolo definitivo con firma fino al 30 giugno 2029. L'attaccante è stato selezionato dalla sua Lituania per la prima sosta della stagione, in cui sarà chiamato a disputare due amichevoli con la Romania. La prima si è tenuta oggi ad aprire il programma della selezione, la seconda si terrà due giorni dopo, giovedì 24 settembre. Saranno due occasioni per mettersi in mostra.
Il programma dei granata in nazionaleGIOVEDÌ 24 SETTEMBRE
11.00 - U17: Slovenia-Romania - Benaj
VENERDÌ 25 SETTEMBRE
15.00 - U21: Moldavia-Real Sireti - Tonica
15.30 - U19: Italia-Francia - Ballanti, Cereser, Luongo
SABATO 26 SETTEMBRE
12.30 U18: Italia-Cile - Gaffurini
LUNEDÌ 28 SETTEMBRE
15.30 - U19: Italia-Turchia - Ballanti, Cereser, Luongo
MARTEDÌ 29 SETTEMBRE
12.30 - U18: Italia-Danimarca - Gaffurini
15.00 - U18: Ungheria-Qatar - Juhasz
GIOVEDÌ 1 OTTOBRE
15.30 - U19: Italia-Croazia - Ballanti, Cereser, Luongo
VENERDÌ 2 OTTOBRE
16.00 - U18: Italia-Arabia Saudita - Gaffurini
19.30 - U21: Andorra-Moldavia - Tonica
12.30 - U18: Ungheria-Algeria- Juhasz
LUNEDÌ 5 OTTOBRE
10.30 - U18: Italia-Ungheria - Gaffurini, Juhasz
MARTEDÌ 6 OTTOBRE
16.00 - U21: Moldavia-Kazakistan - Tonica
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