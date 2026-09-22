Oltre ad Andrea Luongo, sono altri sei i giovani granata convocati dalle proprie nazionali per la prima sosta della stagione. Da Tonica in Under 21 fino a Benaj in Under 17, ecco la lista completa e il racconto di tutti gli impegni.

Tonica riceve la chiamata della Moldavia per le ultime gare di qualificazione agli Europei U21

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 13: Daniel Tonica during the Primavera match between Torino Primavera and Atalanta Primavera at centro sportivo Bortolotti on September 13, 2026 in Ciserano, Zingonia (BG), Italy. (Photo by Diego Bonsignore via Toro News)

Daniel Tonica lascia Torino per rispondere alla chiamata della Moldavia e aggregarsi tra le fila dell'Under 21. Il difensore centrale, diciannove anni compiuti due mesi fa, raggiunge quindi la categoria da sottoleva. Non una novità per Tonica, che lo scorso marzo a diciotto anni aveva anche disputato la prima partita in nazionale maggiore esordendo in amichevole contro la Lituania. In questa sosta sono tre le partite che il giocatore granata dovrà affrontare. La prima è un'amichevole preparatoria con i connazionali del Real Sireti venerdì, poi sarà tempo di pensare alle sfide ufficiali. Tonica infatti è atteso in campo per il doppio impegno valido per le qualificazioni agli Europei U21 del 2027: la sfida ad Andorra di venerdì 2 ottobre e quella al Kazakistan di martedì 6 ottobre. Sono due gare in cui la Moldavia ambisce a fare punti: con Andorra e Kazakistan sulla carta c'è equilibrio. La qualificazione è ormai impossibile con l'Inghilterra che ha preso il largo in vetta e la Slovacchia, seconda, a distanza non colmabile. Resta la voglia di continuare a costruire e di fare bene.

Under 19, Cereser e Ballanti raggiungono Luongo in maglia azzurra per il torneo in Croazia

TRENTO, ITALY - JULY 20: Francesco Cereser makes a save during a Torino FC Training Session on July 20, 2026 in Trento, Italy. (Photo by Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Non solo Andrea Luongo, l'Italia Under 19 pesca altri due profili dal Torino per il primo impegno della stagione: un torneo amichevole in Croazia con i padroni di casa, Turchia e Francia. Il ct Massimiliano Favo, promosso dalla selezione Under 18, ha deciso di portare con sé anche Francesco Cereser e Andrea Ballanti. Il portiere granata, considerata anche l'indisponibilità di Alessandro Longoni, avrà ancor più modo di mettersi in mostra. Il centrocampista granata andrà a fare gruppo con Luongo nella mediana azzurra, dove con le rotazioni potrà anche lui farsi vedere. L'Italia scenderà in campo per l'esordio nel torneo con la Francia, in programma venerdì alle 15.30. Gli ultimi due impegni si terranno la settimana successiva: lunedì 28 settembre c'è la gara contro la Turchia, giovedì 1 ottobre quella contro la Turchia (entrambe alle 15.30).

Under 18, Gaffurini e Juhasz l'uno contro l'altro in Croazia

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 13: Nicola Russo celebrates his goal in the Under 18 match between Torino U18 and Milan U18 at centro sportivo Robaldo on September 13, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Alessandro Avezza via Toro News)

Sono due i torelli chiamati per vestire la maglia della selezione Under 18. Entrambi raggiungeranno lo stesso posto, la Croazia, dove sono attesi per una serie di quattro test match internazionali. Il primo è Davide Gaffurini, chiamato dall'Italia. Il suo percorso e quello degli azzurrini inizierà a Samobor, dove sabato si avrà luogo la sfida contro il Cile e martedì prossima quella contro la Danimarca all'ora di pranzo. Gli ultimi due test match saranno invece a inizio ottobre: venerdì 2 l'Italia se la vedrà con l'Arabia Saudita, mentre lunedì 5 ci sarà l'ultimo incontro con l'Ungheria. Proprio in occasione dell'ultima sfida avverrà il derby granata con Martin Juhasz, centrocampista. Per il classe 2009, la sfida agli azzurri arriverà dopo le gare con Qatar e Algeria (29 settembre e 2 ottobre), sarà il test più sentito con un piccolo sapore di derby a tinte tutte granata.

Under 17, Benaj unico dei nuovi arrivati con la chiamata in nazionale

Il programma dei granata in nazionale

C'è uno degli ultimi arrivati in casa granata nella lista di chi partirà per raggiungere la propria nazionale. È Laurin Benaj, classe 2010, arrivato in estate dal Nk Maribor a titolo definitivo con firma fino al 30 giugno 2029. L'attaccante è stato selezionato dalla sua Lituania per la prima sosta della stagione, in cui sarà chiamato a disputare due amichevoli con la Romania. La prima si è tenuta oggi ad aprire il programma della selezione, la seconda si terrà due giorni dopo, giovedì 24 settembre. Saranno due occasioni per mettersi in mostra.

11.00 - U17: Slovenia-Romania - Benaj

VENERDÌ 25 SETTEMBRE

15.00 - U21: Moldavia-Real Sireti - Tonica

15.30 - U19: Italia-Francia - Ballanti, Cereser, Luongo

SABATO 26 SETTEMBRE

12.30 U18: Italia-Cile - Gaffurini

LUNEDÌ 28 SETTEMBRE

15.30 - U19: Italia-Turchia - Ballanti, Cereser, Luongo

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE

12.30 - U18: Italia-Danimarca - Gaffurini

15.00 - U18: Ungheria-Qatar - Juhasz

GIOVEDÌ 1 OTTOBRE

15.30 - U19: Italia-Croazia - Ballanti, Cereser, Luongo

VENERDÌ 2 OTTOBRE

16.00 - U18: Italia-Arabia Saudita - Gaffurini

19.30 - U21: Andorra-Moldavia - Tonica

12.30 - U18: Ungheria-Algeria- Juhasz

LUNEDÌ 5 OTTOBRE

10.30 - U18: Italia-Ungheria - Gaffurini, Juhasz

MARTEDÌ 6 OTTOBRE

16.00 - U21: Moldavia-Kazakistan - Tonica