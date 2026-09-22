Tutte le partite e gli orari, giorno per giorno, degli impegni dei giocatori del Torino convocati dalle rispettive nazionali
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TORINO IN NAZIONALE
Messa in stand-by la Serie A, è tempo di sosta per le Nazionali. Alcune settimane, in questa pausa allungata, in cui le formazioni di ogni paese avranno la possibilità di mettersi in mostra in competizioni differenti in base alla zona e alla categoria. Quattordici giocatori granata sono stati convocati e adesso avranno tempo da giovedì 24 settembre a martedì 6 ottobre per fare del proprio meglio con la rispettiva Nazionale. Vediamo le competizioni e il programma nel dettaglio, con tutte le partite e gli orari giorno per giorno dei giocatori del Torino con le Nazionali.
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