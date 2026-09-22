Raphinha: "Pallone d'Oro? Non ho alcun dubbio su chi debba vincerlo..."

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Torna il consueto appuntamento con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri. Come saranno andati i granata in prestito nel weekend appena trascorso? Dalla Serie A alla Serie C, fino all'estero: ecco i risultati e le prestazioni.

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