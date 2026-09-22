Il centrocampista classe 2007 entra dalla panchina e contribuisce alla vittoria targata Belotti, il moldavo non gioca da due partite
Raphinha: "Pallone d'Oro? Non ho alcun dubbio su chi debba vincerlo..."
Torna il consueto appuntamento con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri. Come saranno andati i granata in prestito nel weekend appena trascorso? Dalla Serie A alla Serie C, fino all'estero: ecco i risultati e le prestazioni.
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