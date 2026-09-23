Otto gol incassati in cinque giornate: è anche da qui che dovrà ripartire Ignazio Abate durante la sosta. La difesa granata ha mostrato più di qualche crepa in questo avvio di campionato e anche il gol a Bologna di Bernardeschi, lasciato tutto solo per concludere, lo conferma. Il tecnico avrebbe bisogno di tempo per lavorare sugli automatismi, sulle distanze e su una maggiore compattezza del reparto. Senza dimenticare eventuali nuove soluzioni, come la difesa a quattro, già citata dell'allenatore e schierata a gara in corso. Tre settimane senza partite, sulla carta, rappresentano proprio l’occasione giusta per intervenire.

La difesa abbandona Abate

Il tecnico dovrà aspettare

Peccato che il calendario internazionale presenti il conto proprio ad Abate. Tutti e cinque i centrali della rosa – Comuzzo, Comert, Coco, Rodríguez e Ismajli – sono infatti impegnati con le rispettive Nazionali. A questi si aggiungono anche gli esterni, che in fase difensiva compongono la linea a cinque, ossia Belghali, Patterson e Fortini. La conseguenza è quasi paradossale: il reparto che avrebbe più bisogno di lavorare insieme sarà quello che il tecnico non potrà allenare al completo. Al Filadelfia sono rimasti altri giocatori, soprattutto offensivi, su cui costruire il lavoro di squadra, ma non sarà possibile intervenire fino in fondo sui meccanismi della linea difensiva.Così la sosta rischia di trasformarsi in un’occasione a metà. Abate potrà mettere mano a diversi aspetti della squadra, ma per registrare davvero la retroguardia dovrà aspettare il rientro dei nazionali. E quando torneranno, il tempo a disposizione prima del prossimo impegno, contro l'Udinese il 12 ottobre, sarà inevitabilmente più ristretto: proprio nel reparto che finora ha concesso troppo, il tecnico granata dovrà quindi lavorare di corsa.