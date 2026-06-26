Il Torino tramite il proprio sito ufficiale e i canali social ha diramato l'annuncio del rinnovo del contratto di Francesco Baldini per altri due anni. Il tecnico della Primavera, sulla cui permanenza c'erano già altissime probabilità vista la fiducia del direttore Ludergnani, resterà così sulla panchina granata fino a giugno 2028. Un segnale di fiducia e di consapevolezza verso l'allenatore da parte del club anche in virtù del fatto che l'Under 20 è cresciuta molto proprio grazie al lavoro del tecnico toscano e ha raggiunto una salvezza che non era scontata. Il tecnico può dunque cominciare a preparare la squadra in vista della nuova stagione con l'obiettivo di migliorare il rendimento dell'ultima annata con il primario obiettivo che resta sempre quello di far crescere i giovani talenti anche in ottica prima squadra. Di seguito il comunicato ufficiale della società.

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Baldini rinnova il contratto: ecco il comunicato del Torino

Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver rinnovato il contratto dell’allenatore della formazione Primavera Francescofino al 30 giugno 2028.

Francesco Baldini è nato a Massa il 14 marzo 1974. Ex calciatore, nel ruolo di difensore, nel corso della sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Napoli, Reggina, Genoa, Lugano e San Marino.

Conclusa la carriera nel 2011, ha intrapreso il percorso da allenatore partendo dal settore giovanile del Bologna, arrivando a guidarne la formazione Primavera. Successivamente ha allenato Sestri Levante, Lucchese e Imolese, per poi tornare al calcio giovanile dapprima alla guida dell’Under 17 della Roma- con cui ha conquistato uno Scudetto e vinto una Supercoppa di categoria - e successivamente della Primavera della Juventus.

Dal 2019 ha guidato Trapani, Catania, Vicenza, Perugia, Trento, Lecco e Spal. Nella scorsa stagione, dalla fine di settembre, ha allenato la Primavera del Torino valorizzando anche giovani prospetti del vivaio granata.

Avanti insieme: buon lavoro e Sempre Forza Toro!