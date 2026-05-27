Ludergnani conferma la priorità a Baldini, perché i presupposti sono buoni

Irene Nicola
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Non c'è ancora stato l'incontro, ma i presupposti sono gli stessi. Il futuro della panchina non è un tema che riguarda solo la prima squadra, ma anche la Primavera con la posizione di Francesco Baldini come primo tema in vista della programmazione del prossimo futuro.

Primavera, Torino-Parma Baldini

Torino Primavera, Baldini resta la scelta di Ludergnani

La posizione di Ruggero Ludergnani non è mai cambiata dalla fine del campionato. Il responsabile del Settore giovanile granata, ancora impegnato sul campo con l'Under 18 in lotta per le fasi finali, è stato limpido in merito alla posizione di Baldini: "Se vuole rimanere, noi siamo i primi che vorremmo andare avanti. Siamo contenti di lui e del suo staff". Un'apertura totale arrivata dopo una stagione complicata, ma poi risollevata con il passo da retrocessione trasformato da passo da alta classifica. Un solo dubbio: il volere del tecnico, qualora avesse preferito ritornare tra i grandi in Serie C, percorso che aveva intrapreso negli ultimi sette anni. In risposta Baldini aveva affermato: "Ho la certezza che le prime persone con cui parlerò saranno Cairo e Ludergnani. Ci siamo dati appuntamento per incontrarci".

Torino Primavera, cosa ha trovato Baldini in granata

La definizione dell'accordo ancora non è arrivata, ma l'intento del Torino è sempre riconfermare Baldini, che dal suo canto ha più di una motivazione per restare. Un aspetto caro al tecnico, già a settembre quando disse sì per la stagione appena conclusa, riguardava la presenza del suo staff, di cui anche il club granata è rimasto soddisfatto. Poi c'è il campo. Questa volta Baldini non partirebbe da zero su una base non sua, ma su un gruppo di 2007 e 2008 che già conosce con l'aggiunta degli U18 che saliranno in estate e degli innesti di mercato. E porterebbe con sé anche la certezza maturata in una stagione in granata: "Mi sono accorto che in Primavera posso incidere tanto". Per un tecnico che al Toro era arrivato per pensare al campo dopo situazioni difficili vissute nelle stagioni passate, è uno stimolo da non sottovalutare. Tutti aspetti su cui fare leva nei prossimi giorni, quando sarà il momento di chiudere i discorsi ancora aperti. I presupposti per continuare insieme sono tanti e filtra ottimismo.

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