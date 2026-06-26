La fase a gironi dei Mondiali 2026 entra nel vivo. La sedicesima giornata di gare mette in palio punti pesantissimi e può cambiare il volto di tre raggruppamenti, con sei partite distribuite tra la serata e la notte italiana. Come da regolamento, questa sera le gare di ogni girone si disputano in contemporanea: novanta minuti nei quali ogni gol potrà ribaltare la classifica.

Ad aprire il programma, alle 21, saranno le sfide del Gruppo I. Il match di cartello è senza dubbio Norvegia-Francia che vale il primo posto del girone e che vedrà probabilmente scendere in campo Marcus Holmgren Pedersen, terzino del Torino in gol nell'ultima vittoria contro il Senegal. In contemporanea, si giocherà l'altra sfida del girone tra Senegal e Iraq. Alle 2 di notte toccherà al Gruppo H. La Spagna, ad oggi capolista del raggruppamento, sfiderà l'Uruguay nel confronto più atteso della sessione notturna, con l'obiettivo di blindare il primato, mentre in contemporanea scenderanno in campo anche Capo Verde e Arabia Saudita.

La giornata si chiuderà alle 5 del mattino con gli ultimi verdetti del Gruppo G. Il Belgio affronterà la Nuova Zelanda, mentre l'Egitto se la vedrà con l'Iran. La classifica in questo girone è cortissima: gli egiziani guidano, ma l'Iran è secondo e ha gli stessi punti del Belgio: i novanta minuti potrebbero confermare gli equilibri attuali oppure riscrivere completamente la graduatoria, tra sorpassi e ribaltoni in vista degli ottavi di finale.

Dove vedere i Mondiali 2026

Mondiali, le partite in programma

I match del Mondiale 2026 saranno trasmessi da Dazn saranno quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Grazie a DAZN sarà possibile vedere le gare dei Mondiali in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma. Dopo la conclusione del match, gli highlights dello stesso e l'evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione on demand. La diretta tv in chiaro di Norvegia-Francia sarà affidata a Rai 1, con la diretta streaming gratuita su Rai Play.Norvegia-Francia 21:00 - Dazn, Rai 1, RaiPlay

Senegal-Iraq 21:00 - Dazn

Capo Verde-Arabia Saudita 2:00 - Dazn

Uruguay-Spagna 2:00 - Dazn

Egitto-Iran 5:00 - Dazn

Nuova Zelanda-Egitto 5:00 Dazn