Prende ufficialmente forma il campionato di Primavera 1, a cui parteciperà anche il Torino di mister Baldini
Biglia nello staff di Abate? Ma ci fu un tempo in cui... (VIDEO)
Il campionato Primavera 1 per la sua edizione 2026/27 prende vita. Nella giornata di oggi - venerdì 26 giugno - è stato ufficializzato il calendario della manifestazione sportiva, che prenderà il via ufficialmente il 22 agosto. Il Torino di Baldini, fresco di rinnovo con la società granata, inizierà con un super big match: alla prima giornata ci sarà il Milan.
Grande attesa per i derby della Mole contro la Juventus. La gara d'andata si giocherà alla nona giornata, nel weekend del 31 ottobre e del 1 novembre 2026: un halloween da paura per entrambe le squadre torinesi, che si affronteranno ad Orbassano. Il match di ritorno invece sarà nel fine settimana del 15-16 maggio 2027, alla penultima giornata del campionato regolare a Vinovo. La stagione terminerà nel weekend del 22-23 maggio con Torino-Monza. Di seguito il calendario completo.
Primavera 1, ecco l'elenco di tutte le gare del Torino1^ GIORNATA - Milan-Torino
2^ GIORNATA - Torino-Lecce
3^ GIORNATA - Torino-Como
4^ GIORNATA - Atalanta-Torino
5^ GIORNATA - Torino-Verona
6^ GIORNATA - Cesena-Torino
7^ GIORNATA - Torino-Roma
8^ GIORNATA - Sassuolo-Torino
9^ GIORNATA - Torino-Juventus
10^ GIORNATA - Parma-Torino
11^ GIORNATA - Torino-Bologna
12^ GIORNATA - Cagliari-Torino
13^ GIORNATA - Torino-Inter
14^ GIORNATA - Empoli-Torino
15^ GIORNATA - Torino-Lazio
16^ GIORNATA - Albinoleffe-Torino
17^ GIORNATA - Fiorentina-Torino
18^ GIORNATA - Torino-Genoa
19^ GIORNATA - Monza-Torino
20^ GIORNATA - Torino-Milan
21^ GIORNATA - Torino-Parma
22^ GIORNATA - Bologna-Torino
23^ GIORNATA - Torino-Cagliari
24^ GIORNATA - Inter-Torino
25^ GIORNATA - Torino-Albinoleffe
26^ GIORNATA - Lecce-Torino
27^ GIORNATA - Torino-Fiorentina
28^ GIORNATA - Verona-Torino
29^ GIORNATA - Lazio-Torino
30^ GIORNATA - Torino-Sassuolo
31^ GIORNATA - Roma-Torino
32^ GIORNATA - Torino-Empoli
33^ GIORNATA - Genoa-Torino
34^ GIORNATA - Torino-Atalanta
35^ GIORNATA - Como-Torino
36^ GIORNATA - Torino-Cesena
37^ GIORNATA - Juventus-Torino
38^ GIORNATA - Torino-Monza
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