Prende ufficialmente forma il campionato di Primavera 1, a cui parteciperà anche il Torino di mister Baldini

Piero Coletta
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Biglia nello staff di Abate? Ma ci fu un tempo in cui... (VIDEO)

Il campionato Primavera 1 per la sua edizione 2026/27 prende vita. Nella giornata di oggi - venerdì 26 giugno - è stato ufficializzato il calendario della manifestazione sportiva, che prenderà il via ufficialmente il 22 agosto. Il Torino di Baldini, fresco di rinnovo con la società granata, inizierà con un super big match: alla prima giornata ci sarà il Milan.

Grande attesa per i derby della Mole contro la Juventus. La gara d'andata si giocherà alla nona giornata, nel weekend del 31 ottobre e del 1 novembre 2026: un halloween da paura per entrambe le squadre torinesi, che si affronteranno ad Orbassano. Il match di ritorno invece sarà nel fine settimana del 15-16 maggio 2027, alla penultima giornata del campionato regolare a Vinovo. La stagione terminerà nel weekend del 22-23 maggio con Torino-Monza. Di seguito il calendario completo.

Francesco Baldini

Primavera 1, ecco l'elenco di tutte le gare del Torino

1^ GIORNATA - Milan-Torino

2^ GIORNATA - Torino-Lecce

3^ GIORNATA - Torino-Como

4^ GIORNATA - Atalanta-Torino

5^ GIORNATA - Torino-Verona

6^ GIORNATA - Cesena-Torino

7^ GIORNATA - Torino-Roma

8^ GIORNATA - Sassuolo-Torino

9^ GIORNATA - Torino-Juventus

10^ GIORNATA - Parma-Torino

11^ GIORNATA - Torino-Bologna

12^ GIORNATA - Cagliari-Torino

13^ GIORNATA - Torino-Inter

14^ GIORNATA - Empoli-Torino

15^ GIORNATA - Torino-Lazio

16^ GIORNATA - Albinoleffe-Torino

17^ GIORNATA - Fiorentina-Torino

18^ GIORNATA - Torino-Genoa

19^ GIORNATA - Monza-Torino

20^ GIORNATA - Torino-Milan

21^ GIORNATA - Torino-Parma

22^ GIORNATA - Bologna-Torino

23^ GIORNATA - Torino-Cagliari

24^ GIORNATA - Inter-Torino

25^ GIORNATA - Torino-Albinoleffe

26^ GIORNATA - Lecce-Torino

27^ GIORNATA - Torino-Fiorentina

28^ GIORNATA - Verona-Torino

29^ GIORNATA - Lazio-Torino

30^ GIORNATA - Torino-Sassuolo

31^ GIORNATA - Roma-Torino

32^ GIORNATA - Torino-Empoli

33^ GIORNATA - Genoa-Torino

34^ GIORNATA - Torino-Atalanta

35^ GIORNATA - Como-Torino

36^ GIORNATA - Torino-Cesena

37^ GIORNATA - Juventus-Torino

38^ GIORNATA - Torino-Monza

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