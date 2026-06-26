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NICO PAZ

Il calciomercato della Serie A continua a regalare spunti e novità, con le società impegnate a definire le strategie in vista della nuova stagione. Tra trattative in corso, affari vicini alla chiusura e nuovi nomi accostati ai club italiani, il panorama è in costante evoluzione. Anche il Toro segue con attenzione gli sviluppi, tra possibili rinforzi, valutazioni sui giocatori in rosa e opportunità da cogliere. Ecco le principali notizie di giornata dal calciomercato della Serie A.

COMO, ITALY - APRIL 12: Nico Paz of Como 1907 celebrates after scoring their team's second goal during the Serie A match between Como 1907 and FC Internazionale at Giuseppe Sinigaglia Stadium on April 12, 2026 in Como, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Sembrava destinato a tornare al Real Madrid, che aveva esercitato la clausola di recompra da 9 milioni di euro per riportarlo alla base. La storia di Nico Paz, però, è pronta a vivere un nuovo colpo di scena. Il Como ha intensificato i contatti con il club spagnolo e ha trovato l'intesa per riportare il fantasista argentino in riva al lago con un'operazione complessiva da 60 milioni di euro. Decisiva anche la volontà del giocatore che, impegnato con l'Argentina al Mondiale, avrebbe contattato direttamente dirigenti e staff del Como per ribadire il desiderio di proseguire la propria avventura in Italia alla corte di Cesc Fabregas. Il Real Madrid, dal canto suo, si è tutelato inserendo un diritto di recompra fissato a 80 milioni di euro, esercitabile fino all'estate del prossimo anno.

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