Notizia importante di mercato per il Torino. Giovanni Simeone resterà in granata anche per la prossima stagione. Nelle ultime settimane si era tanto discusso del futuro del giocatore in granata: il River Plate gravitava nei sogni di ritorno per il centravanti ex Napoli e Fiorentina. Ma Cairo aveva già espresso il suo desiderio di trattenere il Cholito, respingendo un'offerta da 9 milioni e chiedendone almeno 15.

CAGLIARI, ITALY - MAY 17: Giovanni Simeone of Torino FC reacts during the Serie A match between Cagliari Calcio and Torino FC at Stadio Sant'Elia on May 17, 2026 in Cagliari, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

L'attaccante ha avuto un incontro con Petrachi e Cairo, che è risultato decisivo nella volontà di rimanere in granata almeno per un altro anno. Abate potrà contare così sull'esperienza dell'argentino in vista della prossima stagione. Nell'ultima annata il giocatore ha siglato 11 reti e a fine campionato è stato il miglior marcatore stagionale della squadra.