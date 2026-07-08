Confermate le "porte aperte" per l'allenamento di domenica 12 luglio del Torino al Filadelfia, prima della partenza per il ritiro estivo in Trentino
Torino, è tempo di esprimersi per i tifosi (VIDEO)
Il Torino sul proprio sito ufficiale ha emesso un comunicato in cui conferma lo svolgimento a porte aperte dell'allenamento previsto per la mattina di domenica 12 luglio allo stadio Filadelfia. I tifosi granata potranno così assistere dal vivo all'allenamento dei giocatori del Toro, prima della partenza per il ritiro a Pinzolo, fissata per il giorno seguente, lunedì 13 luglio, in cui Abate potrà cominciare a plasmare il suo nuovo Torino. I sostenitori granata potranno accedere all'impianto dall'ingresso di via Filadelfia a partire dalle ore 9:45.
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