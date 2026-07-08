Il rinnovo di Duván Zapata fino al 2028 è il primo atto ufficiale del Torino in vista della stagione 2026/27, ancora prima dell'annuncio di Gaetano Oristanio, che ha sostenuto le visite mediche nei giorni scorsi. Un segnale forte da parte del club, che ha voluto blindare il proprio capitano confermandogli piena fiducia, sia per ciò che rappresenta in campo sia per il peso che ha all'interno dello spogliatoio. Per il centravanti colombiano, però, il prolungamento del contratto è soltanto il punto di partenza. La nuova stagione inizierà ufficialmente venerdì al Filadelfia, ma Zapata ha già ripreso a lavorare insieme a un primo gruppo di compagni, svolgendo sedute personalizzate, anche in piscina, in attesa del via agli allenamenti sul campo. Nel frattempo anche Ignazio Abate è atteso in città e uno dei primi appuntamenti del nuovo allenatore sarà proprio un confronto con il numero 91 granata.

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Abate e Zapata, il primo confronto per costruire il nuovo Toro

Tra i primi passi del nuovo tecnico ci sarà quello di gettare le basi del Torino che verrà, e per farlo sarà inevitabile partire dal suo leader. Il faccia a faccia con Zapata servirà a condividere idee, obiettivi e aspettative in vista della nuova stagione, ma anche a definire il ruolo che il capitano avrà all'interno del nuovo progetto tecnico. Abate sa di poter contare su un punto di riferimento assoluto dello spogliatoio, un giocatore capace di trascinare il gruppo non solo con le prestazioni, ma anche con la propria personalità. Il dialogo tra allenatore e capitano sarà quindi uno dei primi mattoni su cui costruire il nuovo corso granata, con l'obiettivo di creare fin da subito un'identità forte e condivisa. Dopodiché Abate potrà avviare il percorso di Zapata anche a livello tattico e dovrà studiare la soluzione migliore per permettere all'ex Atalanta di tornare a segnare con costanza dopo due anni condizionati dal grave infortunio del 2024.