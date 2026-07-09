"Il capitano ci ha messo la firma. Continuerà questa intensa e lunga storia d'amore: Duvan Zapata e il Toro rinnovano intese e accordi fino al 30 giugno 2028". Così apre l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dopo l'ufficialità del rinnovo del bomber granata fino al 2028, che dunque prolunga di un ulteriore anno rispetto alla precedente scadenza nel 2027. La Gazzetta prosegue: "Sarà Toro a vita per Zapata che, quando si concluderà il suo ciclo torinista, avrà trentasette anni. Il nuovo progetto affidato ad Ignazio Abate riparte proprio dal suo leader più carismatico, da quello che, insieme a Vlasic e Simeone, è uno dei suoi uomini-simbolo". Intanto Abate insieme al suo staff è arrivato al Filadelfia, dove domani comincerà gli allenamenti alla guida del suo Toro, di cui Zapata sarà un punto fermo. "Il nuovo corso granata - scrive La Gazzetta - sarà costruito proprio intorno ai suoi tre tenori d'attacco di garanzia: Zapata che, appunto, ha appena rinnovato, Simeone e Vlasic, per i quali il direttore sportivo, Gianluca Petrachi, si è assicurato le riconferme".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport