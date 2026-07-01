Le date della prossima stagione della Serie A 26/27. Dall'inizio fino alla fine, passando per le soste e i turni infrasettimanali
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Manca ancora tanto all'inizio del campionato: il mercato corre veloce, il Mondiale è in pieno svolgimento e bisogna ancora aspettare i raduni. Intanto però, arrivati al 1° luglio 2026 che sancisce il passaggio da una stagione all'altra, gli occhi sono già rivolti alla prossima Serie A...
La Serie A Enilive inizierà il weekend del 23 agosto 2026 e terminerà il 30 maggio 2027. Saranno tre le soste per gli impegni delle nazionali (27/09/2026 - 04/10/2026, 15/11/2026 e 28/03/2027), con due turni infrasettimanali previsti il 28 ottobre 2026 e il 6 gennaio 2027 e la sosta natalizia nel weekend del 27 dicembre 2026.
La Coppa Italia Frecciarossa prenderà il via con il Turno Preliminare il 9 agosto 2026 e si concluderà con la Finale in programma il 19 maggio 2027.
Le date
Serie A Enilive 2026/2027
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Inizio Campionato: Weekend del 23 agosto 2026
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Fine Campionato: 30 maggio 2027
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Sosta Natalizia: Weekend del 27 dicembre 2026
Turni Infrasettimanali
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Mercoledì 28 ottobre 2026
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Mercoledì 6 gennaio 2027 (Epifania)
Soste per le Nazionali
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Dal 27 settembre al 4 ottobre 2026
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Domenica 15 novembre 2026
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Domenica 28 marzo 2027
Coppa Italia Frecciarossa 2026/2027
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Turno Preliminare (Inizio): 9 agosto 2026
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Finale: Mercoledì 19 maggio 2027
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