Manca ancora tanto all'inizio del campionato: il mercato corre veloce, il Mondiale è in pieno svolgimento e bisogna ancora aspettare i raduni. Intanto però, arrivati al 1° luglio 2026 che sancisce il passaggio da una stagione all'altra, gli occhi sono già rivolti alla prossima Serie A...

La Serie A Enilive inizierà il weekend del 23 agosto 2026 e terminerà il 30 maggio 2027. Saranno tre le soste per gli impegni delle nazionali (27/09/2026 - 04/10/2026, 15/11/2026 e 28/03/2027), con due turni infrasettimanali previsti il 28 ottobre 2026 e il 6 gennaio 2027 e la sosta natalizia nel weekend del 27 dicembre 2026.

La Coppa Italia Frecciarossa prenderà il via con il Turno Preliminare il 9 agosto 2026 e si concluderà con la Finale in programma il 19 maggio 2027.

Le date

Serie A Enilive 2026/2027

Inizio Campionato: Weekend del 23 agosto 2026

Fine Campionato: 30 maggio 2027

Sosta Natalizia: Weekend del 27 dicembre 2026

Turni Infrasettimanali

Mercoledì 28 ottobre 2026

Mercoledì 6 gennaio 2027 (Epifania)

Soste per le Nazionali

Dal 27 settembre al 4 ottobre 2026

Domenica 15 novembre 2026

Domenica 28 marzo 2027

Coppa Italia Frecciarossa 2026/2027