Manca sempre meno all'inizio della Serie A 2026/27 e il Torino conosce già date e orari delle prime cinque giornate di campionato. La lega Serie A ha infatti annunciato le date della fase iniziale della nuova stagione e i granata di Ignazio Abate debutteranno nel posticipo di domenica 23 agosto alle 20.45 contro il Milan allo stadio Olimpico Grande Torino. Nelle settimane successive arriveranno la trasferta di Sassuolo, la sfida casalinga contro la Fiorentina, quella contro la Roma e infine la trasferta di Bologna. Un avvio subito impegnativo per il nuovo Toro, chiamato a misurarsi con diversi avversari di livello nelle prime uscite stagionali.

Il calendario del Toro fino alla sosta

1ª giornata: Torino-Milan, domenica 23 agosto ore 20.45

Torino-Milan, domenica 23 agosto ore 20.45 2ª giornata: Sassuolo-Torino, sabato 29 agosto ore 18.30

Sassuolo-Torino, sabato 29 agosto ore 18.30 3ª giornata: Fiorentina-Torino, sabato 5 settembre ore 15.00

Fiorentina-Torino, sabato 5 settembre ore 15.00 4ª giornata: Torino-Roma, domenica 13 settembre ore 12.30

Torino-Roma, domenica 13 settembre ore 12.30 5ª giornata: Bologna-Torino, sabato 19 settembre ore 15.00

Data e ora di Torino-Roma potranno variare a seconda del sorteggio Champions