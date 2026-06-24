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JUVE STABIA

“Continuità”. Una parola di cui si sta facendo un uso forse eccessivo in questo periodo storico calcistico. Dare continuità a tutti i costi oppure non darla affatto. E cambiare, vuol dire per forza non dare importanza alla continuità? O vuol forse dire ricercare una nuova continuità? Una continuità che funzioni. L’obiettivo del Torino – come, in realtà, di ogni squadra – deve essere quello di trovare una continuità efficace, una continuità che funzioni.

Il club granata ha individuato nella figura di Ignazio Abate il tecnico giusto con cui incominciare un percorso, un ciclo. Per farlo, e per far sì che questo percorso sia valido, bisogna assecondare le sue richieste e le sue idee. Sembrerà banale dirlo, ma i risultati recenti provano il contrario. Spesso un allenatore, quando cambia piazza, vuole portare con sé qualche pupillo della/e esperienza/e precedente/i. Nella maggior parte dei casi, il cambio del tecnico è a salire, facendo uno step in avanti nella propria carriera. È anche il caso dell’approdo di Abate al Torino. C’è, però, un fatto che vale la pena sottolineare: quello alla Juve Stabia è stato un percorso di grande valore per l’ex terzino del Milan, che ha avuto la possibilità di allenare tanti giovani di talento. Per questo, tra le fila delle Vespe, potrebbe esserci qualche profilo interessante. Qualcuno di questi potrebbe anche fare al caso del Torino. Scopriamo insieme, nelle prossime pagine, gli elementi più interessanti che Abate ha avuto modo di allenare alla Juve Stabia.

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