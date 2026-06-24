L'edizione odierna de La Stampa riporta di un interesse del Torino per il trequartista ex Atalanta e Lazio e per il difensore classe 2004 in forza al Leicester in Championship. Così si esprime il quotidiano torinese sul talento ancora incompiuto del figlio d'arte: "Il problema di Daniel Maldini è non essere riuscito ancora a giocare due campionati con la stessa maglia da quando è uscito da casa madre, il Milan. Così oggi, a quasi 25 anni, il figlio del totem rossonero è un talento mai sbocciato del tutto. Che cerca ancora stabilità per imboccare il percorso più bello di una carriera con grandi aspettative, ma ancora da costruire. È appena tornato all'Atalanta dopo il prestito alla Lazio, ma nonostante possa contare ancora sulla guida che l'aveva voluto a Roma, Maurizio Sarri, sul suo futuro c'è un grande punto interrogativo". Il Toro è tra i club ai quali è stato proposto il venticinquenne scuola Milan e i granata si sono mostrati interessati per inserirlo nel proprio reparto offensivo. Per quanto riguarda Nelson, il giornale argomenta: "I granata hanno chiesto informazioni per Ben Nelson, difensore centrale classe 2004 che ha giocato l'ultima stagione nel Leicester in Championship, la Serie B inglese. Costa 7 milioni e su di lui c'è anche l'interesse del Manchester United".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.