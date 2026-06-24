Come vi abbiamo riportato ieri, l'agente di Gvidas Gineitis ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb del futuro del proprio assistito. Sulle colonne di Tuttosport viene dedicato un pezzo alle parole del procuratore del lituano, che non si è sbilanciato sulla sua permanenza a Torino, ma che anzi ha aperto alla possibilità di valutare eventuali offerte che potrebbero arrivare: "Il Torino lo stima molto e crede nel suo futuro. Il giocatore è cresciuto costantemente all'interno del club e viene considerato un elemento importante del progetto. Allo stesso tempo, Gvidas è ambizioso come dovrebbe essere ogni giocatore che compete a questi livelli. Ci sono già state manifestazioni di interesse da parte di altri club, il che è naturale considerando la sua età, le sue prestazioni e il suo potenziale. Se dovesse arrivare una proposta interessante sia per il Torino che per Gvidas, verrà certamente valutata attentamente". Il numero 66 granata ha sempre convinto gli allenatori passati sulla panchina del Toro e mira a farlo anche con Abate: "Gvidas è motivato dall'opportunità di lavorare con un nuovo allenatore".

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