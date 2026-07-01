Con l'avvento del 1 luglio, scatta la nuova stagione per tutte le società del calcio italiano e come di consueto è tempo di salutare tutti quei calciatori che sono giunti alla naturale scadenza del contratto. Nel Torino ce ne sono parecchi in questo elenco ma alcuni di essi erano reduci da diverse annate consecutive con la divisa granata addosso e si tratta quindi di un cambio di rotta piuttosto significativo sia per il club che per i giocatori stessi.

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Maripan apprezzato dai tifosi, forse poteva dare ancora una mano a questa difesa

Uno dei pezzi più pregiati di quei componenti della rosa del Toro che è giunto ai saluti è Guillermo. Il centrale cileno è infatti da oggi un calciatore svincolato e chiude la sua esperienza in granata dopo due stagioni di buona affidabilità che sono caratterizzate da 58 presenze e tre reti. L'ex Monaco lascia comunque un po' di rimpianti nella tifoseria perché si tratta di un giocatore apprezzato e che ha sempre dato un buon contributo alla fase difensiva. Resta infatti il dubbio sul fatto che il numero 13 avrebbe potuto dare ancora una mano alla difesa di mister Abate anche se molto dipenderà da come verrà formata nel corso dell'estate sul mercato.

Un altro difensore che saluta il Torino dopo ben tre stagioni dal suo arrivo all'ombra della Mole, è Saba Sazonov. Il difensore georgiano non è mai sceso in campo nell'ultimo campionato e chiude la sua avventura in granata (intervallata da un prestito all'Empoli, poco felice a causa di un grave infortunio) con appena 13 presenze in due campionati diversi. Da non dimenticare anche l'addio dopo tanti anni di Zanos Savva. L'ala offensiva cipriota ha già salutato il Toro e si appresta ora a vivere un nuovo capitolo della sua carriera dopo che negli ultimi due anni non è riuscito a giocare per via di una serie di operazioni e di guai fisici. Chiude con un gol in due presenze in prima squadra ma anche ben 17 reti e 16 assist in 64 partite tra Under 18 e Primavera granata, numeri che avevano fatto credere a una sua possibile esplosione futura con un ruolo da protagonista anche in Serie A, ma così non è stato.

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Lazaro e Tameze in difficoltà: il loro rendimento al Torino era in calo costante

Ci sono poi anche altri due profili che dopo parecchio tempo salutano il Toro ma lo fanno, forse, con meno rammarico rispetto a Maripan. Si tratta di Valentinoe di Adrien: entrambi stavano infatti vivendo una fase della loro carriera in evidente calo. Negli ultimi mesi il loro contributo in maglia granata è andato via via scemando e per questo un loro addio veniva già messo in preventivo da diverso tempo, con l'ipotesi di un possibile rinnovo di contratto che non è stata presa in considerazione. L'esterno austriaco lascia il Toro dopo quattro stagioni quasi sempre da protagonista in termini di minutaggio, sia con Juric che con Vanoli mentre è sceso leggermente nell'ultima stagione.in cui ha raccolto zero gol ma 17 assist in un totale di 131 gare.

È durata invece una stagione in meno l'avventura del mediano francese con la maglia granata. Tameze dice addio dopo aver raccolto 80 gettoni (con anche due assist a referto) in tre campionati, dopo che fu preso nell'estate del 2023su precisa indicazione di Ivan Juric, allenatore che è un suo grande estimatore. Il Toro volta quindi pagina e si separa in un colpo solo da parecchi giocatori che, tra alti e bassi, erano presenti in rosa da diversi anni e che dovranno quindi cercare una nuova collocazione mentre il nuovo progetto del DS Petrachi è agli albori e prenderà forma nel corso delle prossime settimane estive.