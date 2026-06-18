Savva e il Torino, le strade si dividono. Il cipriota, tramite un lungo messaggio su Instagram, ha salutato il club granata. Una storia durata quattro anni: dalla Primavera fino all'esordio in prima squadra agli ordini di Ivan Juric. Correva la stagione 23/24, i granata erano impegnati a Verona contro l'Hellas. Il tecnico concesse l'esordio a gara in corso a Savva: i piemontesi stavano perdendo 1-0. La mossa diede i suoi frutti e il giocatore trovò la rete del pareggio. Sembrava l'inizio di qualcosa di importante, ma il calcio sa essere crudele: un infortunio al ginocchio (doppio intervento per tendinopatia rotulea) di fatto l'ha costretto ad una lunga degenza. Nelle ultime gare dell'attuale stagione era ritornato anche tra i convocati. Quattro anni e la sensazione di "What if".

Il saluto di Savva

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"Dopo quattro anni, è arrivato il momento di salutare il Torino. Quando sono arrivato qui ero un ragazzo con tanti sogni e tante ambizioni. In questi anni ho avuto la fortuna di crescere come calciatore e come persona, fino a raggiungere un traguardo che porterò per sempre nel cuore: esordire e segnare con la Prima Squadra. Purtroppo il calcio non è fatto solo di momenti belli. Un grave infortunio mi ha tenuto lontano dal campo per quasi due anni e non mi ha permesso di vivere il finale di questo percorso come avrei voluto. Non era questo il modo in cui immaginavo di chiudere la mia avventura in granata, ma fa parte del cammino di ogni atleta. Oggi, però, guardo al futuro con entusiasmo. Dopo un lungo percorso fatto di sacrifici, lavoro e pazienza, sono finalmente tornato in piena forma e pronto ad affrontare una nuova sfida, con la stessa fame, la stessa passione e la stessa determinazione che mi hanno accompagnato fin dal primo giorno. Nonostante le difficoltà, porterò con me ricordi, emozioni e insegnamenti che mi accompagneranno per tutta la vita. Voglio ringraziare di cuore i miei compagni di squadra, gli allenatori, tutto lo staff, i dirigenti e tutte le persone che lavorano ogni giorno per questo grande club. Un grazie speciale ai tifosi granata, che mi hanno sempre sostenuto nei momenti più belli e in quelli più difficili. Indossare questa maglia è stato un onore e un privilegio. Grazie Torino, grazie cuore granata".