Cosa dire dell'esperienza di Demba Seck all'ombra della Mole Antonelliana? Sicuramente non si può parlare di un'avventura positiva per il trequartista ex SPAL, forse più nota per le vicende extra campo. Poche apparizioni, molte sopratutto da subentrato, e poche chance dal primo minuto di gioco. Ora la sua avventura in granata si avvia alla conclusione, dato che il Partizan Belgrado è pronto ad accaparrarselo definitivamente. Non tutto il male vien per nuocere però: con lui era arrivato anche Gineitis, che ha fatto un percorso completamente positivo.

Una fugace apparizione con il Torino

BOLOGNA, ITALY - NOVEMBER 27:Demba Seck of Torino FC looks on during the Serie A TIM match between Bologna FC and Torino FC at Stadio Renato Dall'Ara on November 27, 2023 in Bologna, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Seck e il Torino non si sono mai incrociati veramente. Il giocatore approda in granata nell'estate del 2022, agli ordini di Ivan Juric. Il tecnico croato lo utilizza prevalentemente come arma da subentrato, ma l'apporto in termini offensivi del giocatore è nullo. Qualche lampo si ha ad inizio della stagione 23/24: la mancanza di trequartisti si fa sentire e Juric gli concede qualche minuto in più. Il trend però non cambia minimante e anzi, a subentrare sono anche i famosi problemi extra campo. A gennaio c'è il Frosinone in prestito, senza successo e anche l'esperienza a titolo temporaneo con il Catanzaro non aiuta. Poi il Partizan Belgrado e l'aria cambia notevolmente. Ora si attende solo l'ufficialità da parte del club serbo per l'acquisizione del cartellino del senegalese. Insomma, non un'avventura di livello: 38 presenze, 1237 minuti di gioco collezionati, 0 gol e 0 assist. Aspettative deluse.

Per un Seck che stecca, c'è un Gineitis che stupisce

TURIN, ITALY - MAY 08: Gvidas Gineitis of Torino FC lead his teammates to the pitch ahead of the Serie A match between Torino FC and US Sassuolo Calcio at Stadio Olimpico di Torino on May 08, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Francesco Scaccianoce/Getty Images)

Ironia della sorte però il suo arrivo ha fatto da assist per una buona operazione in casa granata (forse l'unico della sua esperienza). In quella stessa operazione è rientrato anche Gvidas Gineitis, all'epoca dei fatti un promettente diciottenne centrocampista. Il classe 2004 è cresciuto nel silenzio generale all'interno della cantera granata ed è stato Ivan Juric a concedergli i primi meritati minuti in Serie A. Vanoli, Baroni e D'Aversa non hanno rinunciato alle qualità del giocatore, che ha sempre trovato grande continuità nel minutaggio. La crescita del giocatore è stata costante, anche se quest'anno sono venute meno quelle caratteristiche da gol che si erano viste con Vanoli. L'esperienza dunque per il lituano è stata positiva: comunque vada garantirà alle casse granata una corposa plusvalenza.