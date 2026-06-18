"Chi sostituirà Lazaro sull'out di destra?". Tra le pagine di La Stampa, viene dedicato un focus sul calciomercato granata in entrata. Dopo l'addio di Lazaro, il Torino cerca un nuovo esterno destro da essere funzionale nel gioco di Ignazio Abate. Sul taccuino del ds Petrachi c'è Fortini della Fiorentina: "L'obiettivo numero uno è Nicolò Fortini della Fiorentina, con cui c'è stato un nuovo contatto. Classe 2006, è in odore di cambiare maglia dopo lo sbarramento della scorsa stagione dei viola". Il giocatore andrà in scadenza e il club granata, che lo segue da un anno, avrebbe offerto 5 milioni al club viola per assicurarselo: "I granata cercano un mix di novità ed esperienza per rifare le fasce, così oltre ad una giovane promessa monitorano anche profili con più esperienza da abbinare". Negli ultimi tempi circola anche il nome di Davide Calabria: "Ex compagno di Abate al Milan: da un anno gioca nel Panathinaikos, Sassuolo e Cagliari hanno fatto già sondaggi".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.