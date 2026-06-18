Come raccolto dalla redazione di Toro News, il Mantova ha messo gli occhi su Jonathan Silva, centrocampista brasiliano di proprietà del Toro, pronto a tornare all'ombra della Mole, a seguito dell'esperienza in prestito al Padova. Il classe 2004 ha diversi estimatori in Serie B e ora il club mantovano pare intenzionato a chiederlo in prestito ai granata per la stagione 2026/27. I rapporti tra le due società sono ottimi, in virtù del doppio prestito Bianay-Dembélé che risale allo scorso gennaio. Per rendere possibile l'affare però è in fase di discussione il rinnovo dell'accordo tra Silva e il Toro, ora in vigore fino al 2027.

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I numeri di Jonathan Silva al Padova

In Veneto il trequartista nativo di Taboao da Serra è sceso in campo 17 volte, delle quali solo due da titolare. Una serie di infortuni ne hanno condizionato l'avventura nella città padovana, con le voci gol e assist rimaste a quota zero. Adesso è pronto a ripartire da una nuova esperienza in prestito sempre in Serie B, con il Mantova a bussare alla porta granata.