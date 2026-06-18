Quale ruolo avrà Casadei nel Torino di Abate? La Gazzetta dello Sport si concentra nell'edizione odierna sul finale di stagione di Cesare Casadei e il ruolo che avrà il centrocampista nella formazione di Ignazio Abate. Non è stato un campionato facile per l'ex Inter: "La sua ultima sta­gione è stata par­ti­co­lar­mente tri­bo­lata, alle tito­la­rità del girone di andata è seguito un girone di ritorno in cui ha spesso ini­ziato dalla pan­china, tro­vando in tre occa­sioni il gol". Poi un finale di stagione positivo: "Il cen­tro­cam­pi­sta ha dato rispo­ste con­vin­centi, fino al derby con la Juve in cui ha segnato il gol dell’1-2 e di fatto ha pro­pi­ziato il pareg­gio di Adams". Il Casadei visto nelle ultime uscite potrebbe portare Abate a valutare una nuova posizione nel suo assetto tattico per il classe 2003: "Ferma restando la difesa a tre, nell’ultima sta­gione alla Juve Sta­bia Abate ha pre­di­letto un assetto con uno, spesso anche con due tre­quar­ti­sti. Per­ché non imma­gi­nare Casa­dei lì davanti, più vicino alla porta, con più pos­si­bi­lità di attac­care gli spazi e di infi­larsi in area per andare alla cac­cia dei cross?"

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.