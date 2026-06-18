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Quale ruolo avrà Casadei nel Torino di Abate? La Gazzetta dello Sport si concentra nell'edizione odierna sul finale di stagione di Cesare Casadei e il ruolo che avrà il centrocampista nella formazione di Ignazio Abate. Non è stato un campionato facile per l'ex Inter: "La sua ultima stagione è stata particolarmente tribolata, alle titolarità del girone di andata è seguito un girone di ritorno in cui ha spesso iniziato dalla panchina, trovando in tre occasioni il gol". Poi un finale di stagione positivo: "Il centrocampista ha dato risposte convincenti, fino al derby con la Juve in cui ha segnato il gol dell’1-2 e di fatto ha propiziato il pareggio di Adams". Il Casadei visto nelle ultime uscite potrebbe portare Abate a valutare una nuova posizione nel suo assetto tattico per il classe 2003: "Ferma restando la difesa a tre, nell’ultima stagione alla Juve Stabia Abate ha prediletto un assetto con uno, spesso anche con due trequartisti. Perché non immaginare Casadei lì davanti, più vicino alla porta, con più possibilità di attaccare gli spazi e di infilarsi in area per andare alla caccia dei cross?"
Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
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