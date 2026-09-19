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Bolgona-Torino, i ballottaggi

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1 Bolgona-Torino, i ballottaggi 2 Cacciamani-Belghali 3 Gineitis-Bragança 4 IL TANDEM TENTA ABATE

Pochi dubbi per Abate a poche ore dalla sua quinta giornata di campionato, perché rispetto alla gara con la Roma i cambiamenti dovrebbero essere ridotti al minimo. Se quella intrapresa è davvero la strada giusta, però, il tecnico granata deve iniziare a dimostrarlo. Il Torino arriva all’appuntamento con appena tre punti, raccolti a Firenze, e con la sconfitta interna contro la Roma di Gasperini rimediata nell'ultimo incontro. A disposizione torna Casadei, ma il suo impiego dal primo minuto appare poco probabile. Intanto, Abate continua a osservare anche Vlasic, ancora alla ricerca della sua migliore condizione e soprattutto di quel ruolo da leader che gli viene richiesto. La tentazione, oggi, è quella della doppia punta, soluzione che potrebbe rappresentare una delle principali novità.