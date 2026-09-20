Come in tutte le manifestazioni sportive di questo weekend anche in Juventus-Atalanta si inizia con il minuto di silenzio per onorare la memoria di una leggenda del calcio italiano come Sandro Mazzola. I tifosi bianconeri, però, durante questo minuto hanno continuato a cantare i loro cori e si sono poi anche voltati sul finale dei sessanta secondi. Sandro Mazzola è stato una bandiera dell'Inter ma anche un'icona per tutto il calcio italiano. Un simbolo di lealtà e rispetto, il cui lascito viene e verrà tramandato a tutti, anche al di fuori del calcio. Ma soprattutto per i bianconeri è stato un degno rivale, sempre onesto. Al contrario la curva dello Stadium ha scelto di non rispettare un rivale non rispettandone il minuto pensato per il suo ricordo.