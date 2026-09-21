Tutti i giocatori del Torino convocati dalle Nazionali italiane
I primi 100 giorni di Abate (VIDEO)
Sono uscite le convocazioni in Nazionale per la pausa lunga. Due settimane di stop dal campionato. Mentre in casa Abate avrà tempo per lavorare con chi rimane al Filadelfia, tanti ragazzi prenderanno l'aereo e andranno a giocare per la propria Nazionale. Otto giocatori del Toro andranno a giocare per l'Italia, tra Nazionale maggiore e giovanili. Vediamo chi sono tutti i granata convocati dai tecnici delle selezioni italiane e quando giocheranno.
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