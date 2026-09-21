Stadio Dall'Ara, Bologna-Torino. Sul cronometro "67:09", sulla lavagnetta luminosa tre numeri rossi e tre numeri verdi. Abate rivoluziona ancora il Torino. Al 68' di una gara che si era messa in salita per i granata, con la rete del felsineo Bernardeschi, il tecnico della formazione ospite ha selezionato i cambi per stravolgere i propri connotati: fuori Comert, Braganca e Vlasic; dentro Belghali, Ilkhan e Oristanio. Da quel momento in poi comprendere la disposizione assunta dal Torino non è cosa facile. Più interessante è, però, analizzarne i movimenti. E da lì trarre alcune conclusioni a livello di numeri.

I movimenti del nuovo Torino di Abate

Difesa a tre o difesa a quattro?

Tutto parte da una necessità: quella del Torino di ribaltare la gara. Servivano nuovi movimenti, che fossero meno prevedibili dalla retroguardia felsinea.. E infatti dal 68' in poi l'ex Fiorentina è stato assolutamente libero di alzarsi e supportare la manovra offensiva.: con l'ingresso di Belghali,. Una di queste, al 72' stava dando il la per un rigore quasi conquistato da Oristanio. Il primo. E anche all'algerino, in effetti, era richiesta una fase simile, seppure libero da uno dei tre ruoli: o terzino, o quinto.: il numero 11 granata parte largo, quindi si accentra e suggerisce gli scambi, di posizione e di palla.: con una prima punta come Kulenovic, Simeone era più libero di attaccare lo spazio. E, in effetti, spesso e volentieri il più arretrato tra i due è stato il croato.A fronte di questi movimenti, tracciare un unico modulo non è difficile. È impossibile.. In effetti, in molte occasioni, soprattutto in fase di non possesso, l'abbassamento di Belghali sulla linea di Ismajli, Coco e Patterson creava questa disposizione, con Mandragora e Cacciamani al fianco di Ilkhan, e Oristanio a supportare le punte. Molto più frequentemente, però, soprattutto in fase di possesso (la più quotata nell'ultiima frazione di gara), si è mostrato chiaro l'inganno di Abate:. Più alto Belghali, più stretto Patterson; Oristanio e Simeone a supporto di Kulenovic (con un ruolo intercambiabile tra i due, come già sottolineato).

E non è finita qui, in realtà: spesso l'abbassamento di Ilkhan quasi sulla linea dei difensori e la scelta di Mandragora di supportare più da vicino la zona avanzata hanno portato il Torino a visualizzare un doppio rombo, con il numero 8 da perno. Un primo costituito da mediano esterni e mezz'ala, un secondo creato da quest'ultimo insieme ai due trequartisti e la punta. Un movimento, questo, particolarmente interessante, che ha permesso al Torino di creare sostanza sia nelle zone centrali sia in quelle laterali.

In realtà, non è una novità...

L'inganno, già espresso, di Abate è lampante se si recuperano alcuni articoli vecchi:. Insomma, che Abate fosse un tecnico in grado di cambiare, di modellarsi sulla base dei giocatori, degli avversari e delle necessità l'avevamo già compreso. Non era forse chiarissimo che avesse deciso, per risollevare un inizio di stagione faticoso, di rispolverare alcuni movimenti già visti in ritiro a Pinzolo che sembravano essersi persi con il passaggio al 3-5-2. Tra difesa a tre e difesa a quattro, l'impressione è netta:. O almeno, i risultati indicano questo.