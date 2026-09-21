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Funerali di Sandro Mazzola

Nel pomeriggio di lunedì 21 settembre si sono svolti presso la Basilica di Sant'Ambrogio i funerali di Sandro Mazzola. L'ex centrocampista dell'Inter e dell'Italia, nonché figlio di Valentino Mazzola, aveva 83 anni. Nell'ultimo turno di Serie A è stato osservato un minuto di silenzio, non senza una vena polemica. Il comune di Vedano, dove risiedeva Sandro Mazzola, ha proclamato il lutto per rendere omaggio allo storico giocatore. Non sono mancate le dichiarazioni di affetto nei suoi confronti da parte del mondo del calcio. Alla funzione erano presenti molti dirigenti delle squadre italiane: dagli esponenti di vertice dell'Inter fino al Milan e anche la Juventus.

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