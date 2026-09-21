La tocca piano Giovanni Galli. L'ex portiere ha espresso un parere destinato ad aprire un dibattito. Il protagonista è Njie, appena passato dal Torino alla Fiorentina. Galli non ha usato mezze misure per parlare del suo apprezzamento nei confronti dell'attaccante. "A differenza degli anni passati dove al di là di Kean non c’è stato nessuno che ha portato dei soldi, quest’anno Paratici ha costruito una squadra che è un patrimonio fatto da giovani - ha analizzato ai microfoni di Lady Radio -. C’è un giocatore per cui stravedo e credo che in due anni possa essere un crack: Njie. Barcola e Diomande non credo che siano tanto più forti di questo ragazzo che deve mettere insieme alcune cose come trovare qualche gol, ma è uno che salta l’uomo sia a destra che a sinistra, ha lo strappo e la resistenza. Neppure lui sa quanto è bravo. Io ci vedo qualcosa di straordinario. Qualcuno lo ha paragonato a Leao, che per carità è un grande talento, ma ha atteggiamenti molto diversi".