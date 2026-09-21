È tornato il Gallo! Andrea Belotti ritrova la rete con la maglia del Modena e lo fa nel modo che più gli appartiene: una rovesciata. Non potevamo aspettarci altro. Di reti così, d’altronde, Belotti ne ha firmate diverse anche con la maglia del Toro, rendendo quel gesto tecnico una delle immagini più riconoscibili della sua carriera.

Al Braglia è arrivato così il primo centro in gialloblù, a quasi un anno di distanza dall’ultima esultanza. In mezzo ci sono stati l’infortunio, il recupero e la separazione dal Cagliari, con il mancato rinnovo che ha spinto il centravanti a ripartire dalla Serie B. La nuova avventura comincia con una firma pesante nel 2-1 sull’Empoli, che regala al Modena il primo successo stagionale in casa e il quarto posto a quota 10 punti insieme all’Ascoli. Per chi ha seguito Belotti in granata, rivederlo segnare in quel modo ha un valore particolare. Ora il Gallo guarda avanti, ripartendo da Modena con un gol simbolo del suo repertorio.