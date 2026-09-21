Bilancio perfettamente spaccato a metà per il Settore giovanile granata. L'Under 18 e l'Under 17 cadono, una in trasferta a Como e l'altra in casa al Robaldo, pagando rispettivamente gli errori di inizio e di fine gara. Possono invece sorridere Under 16 e Under 15, che vincono il doppio scontro con il Genoa nella prima davanti ai tifosi granata: per entrambe è il primo successo stagionale. Di seguito il bilancio completo, i tabellini e le classifiche categoria per categoria.

Under 18, il solito tandem Piano-Pierro non basta per la rimonta sul Como

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 13: Dennis Pierro in action during the Under 18 match between Torino U18 and Milan U18 at centro sportivo Robaldo on September 13, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Alessandro Avezza via Toro News)

L'Under 18 di Leardi sfiora l'impresa con il Como. I primi dieci minuti della sfida con i lariani sono un incubo per il Toro, che si ritrova con un parziale pesantissimo con cui dover fare i conti. L'autogol di Cai dopo soli quattro minuti apre la via al vantaggio del Como, che poi ci mette tanto del suo portandosi addirittura sul 3-0 con le reti di Martinez e Burlacu. Il Toro deve buttar giù un boccone amaro, eppure non si perde d'animo. Ed è il centrale Piano a ridare una speranza al 21', staccando di testa e insaccando il pallone all'angolino per il 3-1. La ripresa si apre con un altro acuto della squadra di Leardi: sugli sviluppi di corner Marangon impegna Ginelli al volo, la parata è super ma sulla ribattuta c'è un altro centrale, Pierro, a gonfiare comunque la rete per il 3-2 (per la seconda partita consecutiva è il tandem arretrato a trovare il gol in casa Toro). I granata continuano a credere nella rimonta e provano a concretizzarla, ma non riescono nell'intento e devono arrendersi al ko al triplice fischio. Con la quarta giornata in archivio, iniziano a delinearsi le prime gerarchie in termini di classifica. Il Como vola in vetta a punteggio pieno con l'Inter (12 punti), il Toro è settimo a -6 dalla vetta e a -1 dall'ultimo posto in zona playoff (quella che a fine stagione assegnerà gli ultimi posti per la lotta scudetto).

Under 18, il tabellino di Como-Torino

Marcatori: pt 4’ aut. Cai (T), pt 9’ Martinez (C), pt 11’ Burlacu (C), pt 21’ Piano (T), st 1’ Pierro (T)

COMO: Ginelli, Asfour, Albini (st 41’ Franzosi), Arui, Zanaria, Canepari, Martinez (st 12’ Terranova), Burlacu, Casati, Boccia (st 41’ Mascetti), Lembo (st 27’ Da Silva Joao). A disposizione: Sgarbi, Sportoletti, Mornati, Colugnat, Zanoletti. Allenatore: Fietta.

TORINO: Salaroglio, Antonelli (st 34’ Burg), Cai (st 1’ Befani), Mukerjee (st 34’ Nebbia), Pierro, Piano, Marangon (st 22’ Cigaina), Boulifi (st 1’ Ramondetti), Russo (st 12’ Materazzi), Malidor (st 1’ Black), Moraglio (st 12’ Soye Ndime). A disposizione: Boerleider. Allenatore: Leardi.

Ammoniti: st 2’ Boccia (C), st 11’ Burlacu (C), st 34’ Materazzi (T), st 34’ Albini (C), st 38’ Canepari (C)

Under 18, la classifica

Inter 12 (4), Como 12 (4), Juventus 9 (4), Atalanta 9 (3), Lazio 7 (4), Bologna 7 (4),, Fiorentina 6 (3), Verona 5 (4), Napoli 5 (4), Lecce 4 (3), Cesena 4 (4), Parma 4 (3), Genoa 4 (3), Monza 3 (3), Sassuolo 3 (3), Frosinone 2 (4), Roma 0 (4), Cagliari 0 (3), Milan 0 (4)

Under 17, ancora una sconfitta in casa: il quarto d'ora finale è una beffa

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 20: Pietro Chiamenti in action during the Under 17 match between Torino U17 and Pisa U17 at centro sportivo Robaldo on September 20, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Alberto Girardi via Toro News)

Slitta ancora la prima vittoria in campionato per l'Under 17. La squadra di Ledesma, rivoluzionata quest'estate, vede sfumare il primo successo nell'ultimo quarto d'ora della sfida con il Pisa. Una beffa che arriva poco dopo aver sbloccato la gara a metà secondo tempo. Danilowski, ala arrivata in estate dall'Ungheria, viene atterrato in area e conquista un rigore, che Chiamenti trasforma con un rasoterra in gol. Cinque minuti dopo, si spegne la luce. Baldi fa il bello e il cattivo tempo e in un giro d'orologio riporta il Pisa in avanti siglando una doppietta tra 77' e 78'. Doccia gelata per il Torino, che accusa il colpo e non riesce riportare l'inerzia della gara dalla sua parte. Il solito Baldi al primo minuto di recupero mette la parola fine: tripletta e 1-3 in rimonta. La squadra di Ledesma non smuove quindi la propria classifica e resta nelle retrovie dopo le prime tre giornate di campionato, terz'ultima con un solo un punto.

Under 17, il tabellino di Torino-Pisa

Marcatori: st 26’ rig. Chiamenti (T), st 32’ Baldi (P), st 33’ Baldi (P), st 45’+1 Baldi (P)

TORINO: Pellicanò, Piro, Bottone, Tonon, Vukovic, Isoldi, Benaj (st 34’ Toth-Ludvai), Chiamenti, Mogilevics (st 39’ Velaj), Marinelli (st 22’ Danilowski), Santagata (st 39’ Freguglia). A disposizione: Agosto, Castrignano, Musso, Pipino, Hadzhiev. Allenatore: Ledesma.

PISA: Migliorini, Viviani (st 33’ Bindi), Bartoletti, Bertozzi, Mandiang Drame (st 1’ Cosi), Fici, Bassetti (st 33’ Adotta), Pergjoni (st 16’ Aliperti), Baldi, Lucchesini (st 9’ Simonini), Petronzi (st 16’ Gangiano). A disposizione: Carbonella, Scotti, Zazzari. Allenatore: Sordi.

Ammoniti: pt 2’ Marinelli (T), pt 42’ Lucchesini (P), st 6’ Tonon (T), st 35’ Baldi (P), st 45’+2 Simonini (P)

Under 17, la classifica

Juventus 7 (3), Parma 7 (3), Genoa 7 (3), Sampdoria 6 (2), Cesena 6 (3), Sassuolo 6 (3), Modena 3 (3), Bologna 3 (3), Pisa 3 (3), Carrarese 3 (2),, Virtus Entella 0 (2), Cremonese 0 (2)

Under 16, la qualità è tanta e vale la vittoria anche se le disattenzioni...

Under 16, il tabellino di Torino-Genoa

. La prima del Toro di Vegliato al Robaldo è una gara pazza. Il primo tempo dei granata è monumentale, con il Genoa che resta attonito. Il protagonista della prima fase è Bitto, che in meno di mezz'ora si regala una doppietta, la prima della stagione con due staffilate. Ma non è finita: superata la mezz'ora arrivano altri due gol, il tap-in di Fiore sulla ribattuta di un tiro potente di Portuondo e poi il gol dello stesso Portuondo, bravo a prendersi la rivincita su Gulisano. L'assolo sembra inscalfibile, ma il Genoa rientra dagli spogliatoi per la ripresa con un altro piglio e sfrutta il freno tirato con cui invece si fa vedere il Toro, riapparso a mente troppo leggera. Il grande ex Catania (goleador lo scorso anno insieme a Martellini, erano la coppia d'oro dei torelli) fa il 4-1 su rigore. Poi arrivano anche gli squilli di Zambon e Colombi a portare il risultato su un incerto 4-3. Nel recupero però arriva la zampata granata: Dassi ha due occasioni e sulla seconda è lucido nell'imbucare un tap-in troppo ghiotto per essere sbagliato. Così arriva la prima vittoria in campionato per l'Under 16, che porta il suo bottino in classifica a 4 punti e si porta al terzo posto dopo due giornate dietro a Juventus e Parma, in vetta a 6.

Marcatori: pt 3’ Bitto (T), pt 27’ Bitto (T), pt 32’ Fiore (T), pt 37’ Portuondo (T), st 8’ rig. Catania (G), st 22’ Zambon (G), st 36’ Colombi (G), st 40’+2 Dassi (G)

TORINO: Brigante, Altieri (st 39’ Dellavalle), Romanucci (st 11’ Danieli), Cavallo, Gaido, Graci, Partemi (st 30’ Barbero), Bitto, Portuondo (st 39’ Graffi), Martellini (st 11’ Dassi), Fiore (st 11’ Tozzo). A disposizione: Teyssier, Scalerandi, Rey. Allenatore: Vegliato.

GENOA: Gulisano, Machi (st 5’ Grancini), Curella (st 18’ Calcagno), Fedorchuk (pt 38’ Preci), Ricci (st 1’ Ottaviani), D’Aiello, Cai (st 1’ Zambon), Colombi, Catania (st 18’ Camara), Brandolini (st 1’ Verrocchi), Vargiu (st 1’ Serpico). A disposizione: De Ferrari. Allenatore: Sante.

Ammoniti: st 9’ Romanucci (T), st 17’ Danieli (T), st 27’ Grancini (G), st 35’ Dassi (T)

Under 16, la classifica

Juventus 6 (2), Parma 6 (2), Bologna 4 (2), Sassuolo 4 (2),, Modena 3 (2), Cesena 3 (2), Sampdoria 3 (2), Pisa 1 (2), Virtus Entella 1 (2), Genoa 0 (2), Carrarese 9 (1), Cremonese 0 (2)

Under 15, equilibrio al Robaldo ma, con la complicità di Sabatini, arrivano i primi tre punti

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 20: Team celebration after the Under 15 match between Torino U15 and Genoa U15 at centro sportivo Robaldo on September 20, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Alessandro Avezza via Toro News)

Dopo la sconfitta all'esordio con il Pisa, l'Under 15 si rialza. Il primo successo della nuova squadra guidata da Rebuffi, all'esordio sulla categoria, arriva davanti ai tifosi del Robaldo contro il Genoa. Il Toro impiega meno di dieci minuti per sbloccare la sfida con Savian che è una scheggia e lascia al palo Genisio. Il Genoa non riesce a rifarsi sotto nel corso del primo tempo, ma si riscatta a inizio ripresa quando Alessandro Criscito viene atterrato da Basso e poi lo batte anche dal dischetto. Il finale è acceso dopo una lunga fase di stallo, in palio i tre punti. Il Toro torna ad attaccare e fa bene, perché il tentativo di farsi vedere sotto porta di Moriello causa l'errore di Sabatini, che indirizza il pallone nella propria rete. In classifica, la squadra di Rebuffi compie il primo balzo portandosi a quota 3 punti, appaiata al Sassuolo ai margini della zona playoff.

Under 15, il tabellino di Torino-Genoa

Marcatori: pt 9’ Savian (T), st 8’ rig. Criscito Ale. (T), st 35’ aut. Sabatini (T)

Torino: Basso, Cordero (st 31’ De Simone), Catalano (pt 45’+2 Manzi), Pistonina (st 31’ Machieraldo), Barbanera, Hinteregger, Savian, Caggiano (st 17’ Delle Fratte), Martina (st 31’ Cardoso), Loreto (st 9’ Moriello), Colletta (st 17’ Repetti). A disposizione: Benzi, Barbati. Allenatore: Rebuffi.

Genoa: Genisio, Arena M. (st 22’ La Verde), Criscito Alf., Di Vita, Sabatini, Condotti, Fiorucci, Arena G., Ortolini (st 17’ Zanini), Criscito Ale., Di Giacomo (st 5’ Priano). A disposizione: Serafini, Orlando, Stasi, Olivetti, Rossini, Marino. Allenatore: Maroni.

Ammoniti: pt 32’ Caggiano (T), pt 35’ Colletta (T)

Under 15, la classifica

Cesena 6 (2), Parma 6 (2), Pisa 6 (2), Juventus 4 (2), Sassuolo 3 (2),, Modena 3 (2), Cremonese 3 (2), Virtus Entella 1 (1), Carrarese 0 (1), Genoa 0 (2), Bologna 0 (2), Sampdoria 0 (2)