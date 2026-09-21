Nel cortile del Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata di Grugliasco, Paolino Pulici si è fermato per un momento. Di fronte al ricordo di Sandro Mazzola, scomparso nei giorni scorsi, anche "Pupi" ha lasciato spazio all’emozione. Un uomo che aveva conosciuto molto bene e affrontato tante volte da avversario, ma con il quale aveva condiviso soprattutto un rapporto di stima.

Pulici ha parlato innanzitutto del legame speciale che unisce il Torino alla sua gente, di quella fede che da generazioni accompagna il popolo granata: "Ogni tifoso ha la sua fede, ma quelli del Toro ne hanno una diversa. Se manca il Toro, manca tutto. Il tifoso del Toro è unico nella storia".

Poi il pensiero è andato inevitabilmente a Mazzola, a un campione affrontato sul campo e conosciuto anche fuori dal calcio: "Sandro Mazzola l'ho conosciuto molto bene. Quando un giocatore di Serie A come lui ti dice 'la cosa che ti invidio di più è la maglia che indossi' vuol dire molto". Parole che Pulici lega a uno degli episodi rimasti più impressi nella sua memoria, quello di San Siro contro l’Inter di Mazzola. In quella partita Pulici era anche riuscito ad andare in gol. E al termine della gara arrivarono i complimenti di Mazzola: "Mi ha fatto i complimenti dicendo che ero stato il più bravo e di non perdere il vizio di fare gol perché avrei fatto contenti tanti tifosi. E aveva ragione". Un ricordo semplice, ma carico del rispetto tra due grandi protagonisti di un calcio che oggi non c’è più.