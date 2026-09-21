Urbano Cairo, presidente del Torino, ha presenziato alla funzione funebre di Sandro Mazzola. L'ex centrocampista dell'Inter e dell'Italia, nonché figlio di Valentino Mazzola, è mancato pochi giorni fa. Aveva 83 anni e il suo legame con il mondo granata era molto forte. Il numero uno del Torino ha rilasciato alcune dichiarazioni "In onore del papà, Valentino Mazzola, facemmo un torneo giovanile tra il Torino, l'Inter e il Venezia, nel quale giocava anche il nipote, che si chiama anche lui Valentino. Una cosa bella e Sandro era veramente contento del ricordo organizzato al Filadelfia per il papà. Poi l'ho sentito anche altre volte, una bella persona, speciale. E poi mia mamma, grande tifosa del Torino e di Valentino Mazzola, per lui aveva una simpatia speciale e lo chiamava 'Mazzolino'. Con il tempo è diventato sempre più legato al Toro, per quello che era il ricordo del papà. Gli sono ritornate in mente tante cose di quando era piccolo, del Filadelfia e degli allenamenti in cui palleggiava. Un legame sempre più profondo tra il Toro e Mazzola".

BERGAMO, ITALY - APRIL 27: Urbano Cairo, President of Torino FC looks on prior to the Serie A match between Atalanta BC and Torino FC at Gewiss Stadium on April 27, 2022 in Bergamo, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)