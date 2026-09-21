Tutti i 14 giocatori del Torino convocati dalle rispettive nazionali per la sosta di settembre e ottobre
(Video) - I granata in Nazionale
TORINO: I NAZIONALI
La prima, grandissima e importante, novità è che i tifosi del Torino potranno finalmente tornare a guardare la Nazionale italiana con uno spirito diverso: con la speranza di vedere un granata indossare la maglia azzurra. E il merito è di Rolando Mandragora e della convocazione ricevuta dal CT Roberto Mancini. Ma insieme a lui ci sono tanti altri giocatori del Torino che trascorreranno questa sosta in ritiro con la propria nazionale. Alcuni con quella maggiore, altri con quelle giovanili. In totale sono 14 i giocatori granata convocati: vediamoli tutti nel dettaglio.
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