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TORINO: I NAZIONALI

La prima, grandissima e importante, novità è che i tifosi del Torino potranno finalmente tornare a guardare la Nazionale italiana con uno spirito diverso: con la speranza di vedere un granata indossare la maglia azzurra. E il merito è di Rolando Mandragora e della convocazione ricevuta dal CT Roberto Mancini. Ma insieme a lui ci sono tanti altri giocatori del Torino che trascorreranno questa sosta in ritiro con la propria nazionale. Alcuni con quella maggiore, altri con quelle giovanili. In totale sono 14 i giocatori granata convocati: vediamoli tutti nel dettaglio.

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