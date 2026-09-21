I nostri eroi raddrizzano una gara tristanzuola grazie ai subentrati e muovono la classifica altrimenti pericolosamente deficitaria. Poco calcio, squadre in difficoltà, le nostre migliori azioni sono risultate quella del gol e quella del rigore non concesso (Oristanio è cascato con ritardo), per il resto non si è visto granché. Pareggio meritato, non di Kulenovic, verrebbe da dire... Ogni nuovo tecnico del Toro dovrebbe portare una ventata di calcio innovativo secondo una "leggenda mandrogna", in realtà fanno tutti ciò che riescono e possono. Negli anni gli unici che hanno effettivamente dato un'impronta riconoscibile alla squadra sono stati Ventura e Juric (quanto meno il primo anno). Ciò è stato possibile in quanto sono stati acquistati calciatori, al di là del livello, funzionali al tipo calcio proposto da questi tecnici. E la a mia non è una valutazione di gradimento, ma di semplice analisi da spettatore.

Sinceramente non mi è chiaro il calcio che vorrebbe mister Abate, ma vorrei sottolineare una nota positiva: vedo una squadra che si impegna, non vedo calciatori che non si spremono. E questa è una circostanza non scontata. Per il resto, mi pare evidente che la cifra tecnica della squadra sia bassina, ad oggi non intravedo uno dei "nostri" in grado di far crescere in maniera esponenziale le sue quotazioni a fine torneo. Cacciamani deve trovare la sua collocazione in campo più congeniale, è sicuramente quello che doti maggiori ma ancora da migliorare, Fiz-Jim è un discreto calciatore sul genere Ilkhan, ma nulla di eccelso. D'altro canto, il mercato è stato fatto essenzialmente di prestiti, acquisti a basso costo o con fascicolo sanitario corposo, dunque ciò che vediamo ne è la conseguenza. Sarà un campionato più sofferto di quello scorso, alcune squadre tipo Cagliari e Frosinone hanno già messo in cascina molti punti e sono davanti a noi. Ora abbiamo una lunga pausa, capiremo solo tra venti giorni se sarà stata utile o meno ad oliare i meccanismi di Abate.