Con soli tre punti raccolti in quattro giornate e un attacco che viaggia a medie troppo basse, il Toro si presenta al Dall'Ara per una partita che ha già il sapore del bivio stagionale. A rendere il quadro ancora più complesso c'è la variabile Palladino: il suo esordio sulla panchina del Bologna azzera i punti di riferimento tattici studiati da Abate, trasformando la gara in un'incognita. La prima vera prova per i granata non sarà tanto schematica quanto di maturità: evitare l'impatto emotivo di un ambiente rinvigorito dal cambio di guida tecnica e gestire una pressione di classifica che comincia a farsi pesante per entrambe le squadre.

Cinismo e qualità per trovare il gol

La sfida è sulle corsie, ma i centrocampisti...

In campo, la capacità del Toro di uscire con un risultato passerà dalla qualità delle letture negli ultimi trenta metri. Senza Adams, Simeone deve smettere di fare il lottatore solitario e diventare il terminale di una manovra che ha urgente bisogno di verticalità. La chiave di volta è il fin qui spento Vlasic: se il croato riesce a posizionarsi nell'ombra tra i due mediani di Palladino, che dovrebbe proporre il 4-2-3-1 già utilizzato dal Bologna, e la linea difensiva, il Torino può finalmente smontare il blocco avversario con inserimenti centrali. Oltre che alimentare le trame di gioco, fino ad ora viste solo a tratti, è arrivato il momento di essere cinici. Sfruttare le occasioni e portare il risultato dalla propria parte.​Sotto il profilo strettamente tattico, la sfida verrà vinta o persa sulle corsie esterne. Il duello ad alta intensità tra i quinti granata, Fortini o Belghali e Cacciamani, e la cerniera di casa composta da Holm e Miranda dirà chi riuscirà a determinare il ritmo della gara. Se la catena di destra e sinistra del Toro costringerà gli esterni rossoblù a difendere all'indietro, si toglierà aria alle giocate di Bernardeschi e Cambiaghi. A completare l'opera dovrà essere il lavoro sporco di Mandragora, Fitz-Jim e uno tra Bragança e Gineitis, con il primo favorito, nel mezzo, chiamati a schermare la prima costruzione e a proteggere la linea a tre difensiva. Al Dall'Ara non serviranno fioretto o alibi tattici: tra l'incognita del nuovo Bologna e la necessità impellente di muovere la classifica, per il Torino è il momento di dimostrare di che pasta è fatto. Vincere i duelli individuali sulle fasce e punire la prima disattenzione rossoblù è l'unico modo per trasformare un'insidia sulla carta nel punto di svolta, proprio a ridosso della lunga sosta Nazionali, del campionato granata.