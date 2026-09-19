Al Toro servono punti per dimostrare che la strada intrapresa è quella giusta, tuttavia la gara di oggi si preannuncia complessa. Il Bologna ha un ottimo organico e, sebbene l'inizio sia stato poco incoraggiante, il club ha preso la scelta non da poco di esonerare Tedesco e chiamare a rapporto Raffaele Palladino, oggi al debutto. Mancano poche ore al fischio di inizio, ecco dove seguire Bologna-Torino.

Sassuolo-Torino: orario e data del match

Il teatro dell'incontro sarà l'iconico Dall'Ara, a Bologna. La quinta giornata di Serie A comincia, per rossoblù e granata, alle ore 15 di sabato 19 settembre e verrà trasmessa da DAZN. Per fruire della visione su DAZN basterà accedere all'applicazione ufficiale tramite Smart TV compatibile o collegare il proprio televisore a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o console da gioco. Il match sarà visibile anche in streaming su diversi dispositivi mobili come smartphone, tablet e PC. La gara sarà disponibile sull'app e sul sito ufficiale di DAZN.

Diretta testuale su Toro News

Come di consueto, anche i match di questa stagione verranno commentati e seguiti su Toro News con una diretta testuale dedicata. Sul nostro sito internet sarà possibile trovare tutti gli aggiornamenti dal prepartita al fischio finale, con cronaca e principali episodi del match.