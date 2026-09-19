L'ex giocatore dell'Inter aveva 83 anni. Era il figlio di Valentino Mazzola

Piero Coletta

Il mondo del calcio piange Sandro Mazzola, ex giocatore dell'Inter e dell'Italia. Aveva 83 anni. Figlio di Valentino Mazzola, aveva legato il suo nome alla società nerazzurra per tutta la durata della sua carriera, ricoprendo anche ruoli in dirigenza una volta concluso il suo percorso da calciatore.

FC Internazionale v Juventus - Serie A

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti